F1 su TV8, GP Olanda 2023: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

Ci siamo, la Formula Uno riparte per davvero. Non solo con sessioni di prove libere o qualifiche, bensì con una gara completa. Quest’oggi assisteremo al Gran Premio d’Olanda. Quella del 27 agosto 2023 sarà la trentatreesima edizione iridata di un appuntamento defunto nel 1985, ma risorto nel 2021. D’altronde c’è chi ha saputo accendere il fuoco della genuina passione nel pubblico olandese.

Quel qualcuno è Max Verstappen, che sta peraltro dominando la stagione corrente, tanto da comandare il Mondiale con ben 314 punti. Il secondo in classifica generale, oltre a essere l’innocuo compagno di squadra Sergio Perez, è a quota 189! Segno di come Super Max stia spadroneggiando, avendo raccolto 10 vittorie e 2 secondi posti nelle 12 gare sin qui disputate. Peraltro, il Cannibale ha trionfato negli ultimi 8 GP!

Clamoroso notare come Verstappen sarebbe primo anche nel Mondiale costruttori! D’altronde dietro alla Red Bull (503) troviamo la Mercedes, con 247 punti. Dunque, la Casa di Stoccarda ne ha marcati 67 in meno di quanti ne abbia raccolti, da solo, l’olandese! La Ferrari è quarta con 191 punti, seppur in rimonta sull’Aston Martin (196), reduce da un mese di luglio sofferto dopo il brillante inizio di stagione. Cosa accadrà oggi nel Gran Premio d’Olanda? Per scoprirlo si potrà seguire il GP in TV. Come?

PROGRAMMA GP OLANDA F1 SU TV8

DOMENICA 27 AGOSTO

Ore 18.00, il GP di Olanda sarà trasmesso gratis in chiaro in DIFFERITA

PROGRAMMA GP OLANDA F1 OGGI

(27 AGOSTO)

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale del Gran Premio di Olanda. Inoltre i possessori di Sky Q potranno godersi la competizione su Sky Sport 4K (213). La gara sarà proposta in diretta anche su Sky Sport Summer (201).

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis, ma in differita, il GP olandese. Non è prevista alcuna copertura televisiva gratuita in diretta.

STREAMING – L’evento di Zandvoort potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà inoltre possibile vedere l’appuntamento sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la differita della gara sarà disponibile sul sito internet TV8.it

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Olanda.

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP OLANDA 2023

DOMENICA 27 AGOSTO

La GARA sarà trasmessa a partire dalle ore 15.00 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Summer (201) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE GARA SKY SPORT F1 – GP OLANDA 2023

La GARA sarà ritrasmessa in replica su Sky Sport F1 (207).

Gli orari di domenica 27 saranno: 18.00, 20.00, 22.00

Dopodiché, l’appuntamento sarà proposto a ripetizione per giorni dalla notte di lunedì 28 agosto in poi.

