Calendario Mondiali atletica 2023 oggi: orari 27 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 27 agosto va in scena la nona e ultima giornata ai Mondiali 2023 di atletica leggera. A Budapest (Ungheria) si conclude la rassegna iridata e 11 azzurri saranno in gara. Alle ore 07.00 scatterà la Maratona maschile, dove vedremo all’opera Eyob Faniel, Daniele Meucci, Yohanes Chiappinelli: i nostri portacolori cercheranno di agguantare un risultato dignitoso in una prova ormai sempre più terra di conquista per gli atleti africani.

In serata, a partire dalle ore 20.00, l’assegnazione di ben sette titoli: salto in alto femminile, 5.000 metri maschili, tiro del giavellotto maschile, 800 metri femminili, 3000 siepi femminili, 4×400 maschile e 4×400 femminile. Proprio nelle due staffette del miglio sarà impegnata l’Italia, che potrebbe inseguire un risultato di lusso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2023 di atletica leggera nella giornata di oggi (domenica 27 agosto). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD, Sky Sport Summer e Sky Sport Arena, Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA OGGI

Domenica 27 agosto

07.00 Maratona (maschile)

20.00 Salto in alto (femminile), finale

20.15 Tiro del giavellotto (maschile), finale

20.20 5.000 metri (maschile), finale

20.45 800 metri (femminile), finale

21.05 3000 siepi (femminile), finale

21.37 4×400 (maschile), finale

21.50 4×400 (femminile), finale

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI ATLETICA

Domenica 27 agosto

07.00 Maratona (maschile): Eyob Faniel, Daniele Meucci, Yohanes Chiappinelli



21.37 4×400 (maschile), finale: Italia (formazione da confermare)

21.47 4×400 (femminile), finale: Italia (formazione da confermare)

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 06.50 alle ore 09.50, dalle ore 19.45 alle ore 20.30 e dalle ore 21.00 alle ore 22.00; RaiSportHD dalle ore 20.30 alle ore 21.00; Sky Sport Summer (canale 201) dalle ore 06.50 alle ore 09.45 e dalle ore 20.00 alle ore 22.00; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 06.50 alle ore 09.45; Eurosport 1 dalle ore 07.00 alle ore 09.45 e dalle ore 19.30 alle ore 22.00.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Colombo/FIDAL