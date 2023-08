MotoGP, Marco Bezzecchi spiega la caduta: “Si è bloccata la gomma davanti, la moto ha preso più velocità”

Marco Bezzecchi è caduto quando mancavano quindici giri al termine del GP di Gran Bretagna 2023, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Silverstone. L’alfiere della Ducati Mooney VR46 si trovava in seconda posizione ed era in piena lotta con Francesco Bagnaia per il primato, ma in curva 14 ha sbagliato completamente la frenata ed è finito la ghiaia. Un’occasione persa per il centauro, che ora è scivolato a 47 punti di distacco dal primo posto in classifica generale.

Marco Bezzecchi ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali ufficiali della Ducati Mooney VR46: “Un vero peccato, perché abbiamo perso un’occasione importante per poter centrare un risultato importante alla fine di un weekend molto positivo. Appena entrato in curva, ho avuto un blocco della gomma davanti”.

Il ribattezzato Bez ha poi proseguito: “Ero in scia a Pecco, quindi la moto non si è fermata, ma anzi, ha preso ancora più velocità. Al secondo tocco di freno poi, ho perso l’avantreno e non ho potuto fare nulla per evitare la caduta. Torno a casa per lasciarmi alle spalle questa domenica e tornare in pista in Austria con lo stesso ritmo visto qui”.

Foto: MotoGP.com Press