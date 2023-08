MotoGP, Fabio Quartararo: “Bene fino alla caduta, è davvero un peccato”

Altro giro, altro GP da dimenticare in termini di risultati per Fabio Quartararo. Il pilota della Yamaha si è infatti dovuto ritirare in occasione del Gran Premio della Gran Bretagna, nono appuntamento del Motomondiale 2023 di MotoGP. Il francese nello specifico è caduto a tre giri dal termine, dopo un contatto con Luca Marini mentre si ritrovava in settima posizione.

Il nativo di Nizza, sconsolato, ha cercato di esprimere le sue sensazioni ai media presenti in mixed zone. esponendo tutto il suo disagio: “Fino alla caduta è stata una gara davvero positiva – ha detto Quartararo ai microfoni di Canal + – Penso che avremmo potuto fare un po’ meglio. Partire ventiduesimo, essere settimo, lottare per il sesto posto… È stato bello. Dopo, conosciamo i nostri punti negativi, ma purtroppo è così. Penso che avremmo potuto fare qualcosa di buono, quindi è davvero un peccato“.

Il francese ha quindi proseguito: “Abbiamo provato cose nuove che non conoscevo affatto tranne la carenatura. Abbiamo testato assetti che non erano mai stati provati prima, perché pensavamo che partendo dal ventiduesimo non avremmo potuto fare granché. Ho provato tanto ed è stato positivo. Sappiamo che abbiamo difficoltà a sorpassare le altre moto davanti a noi. Ci ho messo un po’ a superare Bastianini, c’è stato un momento in cui ero più veloce di Martin“.

Fabio Quartararo ha quindi concluso: “È un peccato, ma penso che sia un’ottima informazione per la Yamaha. È importante spingerli al limite...”

Foto: MotoGP.com Press