MotoGP, Marc Marquez: “La caduta di oggi non toglie fiducia, purtroppo ho perso l’ala in partenza”

Prosegue il periodo buio della Honda e di Marc Marquez, caduto anche oggi nel Gran Premio di Gran Bretagna e ancora in attesa di vedere la bandiera a scacchi di un Gran Premio nel 2023. Il Cabroncito infatti, per un motivo o per l’altro, non ha ancora concluso una singola gara della domenica dopo nove round stagionali del Mondiale MotoGP.

A Silverstone l’otto volte campione iridato ha navigato a centro gruppo fino al momento del ritiro: “Sono contento perché l’idea era quella di ritrovare la fiducia. È stato un fine settimana stabile. È vero che sono caduto, ma queste cadute possono capitare. Il problema è che ho rotto l’ala in partenza. Senza un’ala perdevo molto in accelerazione, ma a un certo punto della gara ha iniziato a piovere e sono stato in grado di recuperare terreno rispetto agli altri piloti“.

Il fuoriclasse di Cervera ha poi raccontato alla stampa l’episodio dell’incidente con la Ducati di Enea Bastianini: “Sono stato superato da Bastianini e oggi non volevo correre rischi. Sono arrivato alla curva e ho visto che era un po’ più bagnata. Mi sono spostato a sinistra, lui si è spaventato e si è spostato lì, non sono riuscito a evitarlo. Ma è una di quelle cadute che non tolgono fiducia”.

Sui prossimi passi da fare in ottica 2024: “A Misano proveremo la moto del prossimo anno, ma come ho detto, questo è un campionato in evoluzione, e non è che possiamo dimenticarci del 2023 e puntare tutto sul 2024. Questa mentalità non mi piace, ma per tornare ad essere me stesso devo iniziare in qualche modo. Devo fare quello che ho fatto questo fine settimana, dimenticando la tabella dei tempi. Arriverà il momento di spingere“.

Credit: Valerio Origo