LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: subito le montagne, arrivo durissimo in salita ad Andorra!

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della terza tappa della Vuelta a España 2023. In programma oggi la Súria – Arinsal di 158, 5 chilometri. Primo arrivo in salita nel terzo Grande Giro stagionale: un momento decisivo che arriva presto, dopo due giornate da dimenticare per l’organizzazione causa pioggia e nelle quali lo spettacolo è mancato.

Finale che sarà sicuramente entusiasmante oggi e che vedrà i big darsi battaglia faccia a faccia: dopo un centinaio di chilometri di pianura, infatti, in rapida successione Coll d’Ordino (17.5 km al 4.9%) e arrivo in vetta ad Arinsal (8.2 km al 7.9%).

In vetta alla classifica generale c’è Andrea Piccolo, secondo italiano in due giorni in Maglia Rossa. Dovrebbe cambiare nuovamente la leadership con gli attesissimi favoriti a giocarsi: la Jumbo-Visma con Primoz Roglic e Jonas Vingegaard lancia la sfida al campione uscente Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep).

Appuntamento alle 13.00 per non perdervi nulla con la nostra diretta.

Foto: Lapresse