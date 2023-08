Vuelta a España 2023: tappa e Maglia Rossa per Remco Evenepoel, battuti Vingegaard, Ayuso e Roglic

Primo arrivo in salita per la Vuelta a España 2023 e subito spettacolo con tutti i big a sfidarsi. Sconfinamento ad Andorra e traguardo in vetta ad Arinsal: a trionfare è stato Remco Evenepoel con una volata devastante. Per il campione belga terzo successo nella corsa iberica, arriva anche la Maglia Rossa grazie agli abbuoni.

Dopo una prima ora percorsa ad alte velocità dove la fuga ha fatto fatica ad andar via, un tentativo di undici uomini è riuscito ad evadere. All’attacco Amanuel Gehbreigzabhier (Lidl-Trek), Pierre Latour (TotalEnergies), Eduardo Sepulveda (Lotto Dstny), Damiano Caruso, Jasha Sütterlin (Bahrain Victorious), Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Andrea Vendrame (AG2R Citroën), Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty), Mathis Le Berre (Arkea-Samsic), Jose Manuel Diaz (Burgos-BH) e Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA).

Per loro vantaggio di oltre 5′ che è andato via via a scemare con Jumbo-Visma, DSM e Soudal-QuickStep che si sono messe a tirare in gruppo. Sul GPM di Coll d’Ordino accelerazione per Caruso che nella discesa successiva è riuscito ad andar via in coppia con Kaemna, ma l’accelerazione del gruppo (in difficoltà la Maglia Rossa Andrea Piccolo) ha ridotto al lumicino le chance di successo.

Kaemna sulla scalata conclusiva ha tentato l’assalto solitario, ma è arrivato il gruppo con UAE Emirates e Jumbo-Visma scatenate con le seconde linee Soler e Kuss. Alla fine è stata volata ristretta con Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) a dominarla davanti a Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), terzo Juan Ayuso (UAE Emirates), quarto Primoz Roglic (Jumbo-Visma) per un ordine d’arrivo da sogno. Purtroppo subito dopo il traguardo nell’esultanza una caduta ha coinvolto proprio Evenepoel che è finito a terra sanguinante al volto.

Foto: Lapresse