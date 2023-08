Cosa è successo a Remco Evenepoel alla Vuelta a España? Incredibile caduta dopo l’arrivo e sangue sul volto

Remco Evenepoel ha vinto in maniera perentoria la terza tappa alla Vuelta di Spagna. Il fuoriclasse belga ha attaccato quando mancavano 300 metri all’arrivo di Andorra, riuscendo a esprimersi perfettamente in salita e vincendo in volata il braccio di fronte con il danese Jonas Vingegaard e con lo spagnolo Juan Ayuso. L’alfiere della Soudal-QuickStep si è imposto con un secondo di vantaggio nei confronti dei due avversari diretti e si è così issato al comando della classifica generale.

Il Campione del Mondo a cronometro si è presentato in terra iberica per difendere il titolo conquistato lo scorso anno e si preannuncia una lotta davvero serrata con il vincitore degli ultimi due Tour de France, oltre che con Primoz Roglic reduce dal sigillo al Giro d’Italia. Dopo aver tagliato il traguardo e aver festeggiato la vittoria a braccia alzate, però, Remco Evenepoel è incappato in un incidente: ha tirato dritto tra un nugolo di persone degli staff delle varie squadre, ma è andato a sbattere contro una signora.

Remco Evenepoel è volato a terra, picchiando il volto. Si è prontamente rialzato, ma il suo viso era una maschera di sangue: si è infatti aperto un taglio abbastanza marcato sopra all’occhio destro. Prima di presentarsi all’intervista di rito per il vincitore di giornata si è fatto medicare. Non sembra essere nulla di grave e non dovrebbero esserci particolari conseguenze, ma di certo non ha fatto bene al fenomeno belga. Domani si ripartirà con una frazione che presenta un paio di trappole nella seconda parte, ma che non dovrebbe mettere in crisi gli uomini di classifica.

Foto: Lapresse