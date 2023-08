VIDEO Vuelta a España, la vittoria di Evenepoel e la caduta subito dopo il traguardo

Remco Evenepoel ha vinto in maniera perentoria la terza tappa alla Vuelta di Spagna. Il fuoriclasse belga ha attaccato quando mancavano 300 metri all’arrivo di Andorra, riuscendo a esprimersi perfettamente in salita e vincendo in volata il braccio di fronte con il danese Jonas Vingegaard e con lo spagnolo Juan Ayuso.

Dopo aver tagliato il traguardo e aver festeggiato la vittoria a braccia alzate, però, l’alfiere della Soudal-QuickStep è incappato in un incidente: ha tirato dritto tra un nugolo di persone degli staff delle varie squadre, ma è andato a sbattere contro una signora. Remco Evenepoel è volato a terra, picchiando il volto. Si è prontamente rialzato, ma il suo viso era una maschera di sangue: si è infatti aperto un taglio abbastanza marcato sopra all’occhio destro.

Prima di presentarsi all’intervista di rito per il vincitore di giornata si è fatto medicare. Non sembra essere nulla di grave e non dovrebbero esserci particolari conseguenze, ma di certo non ha fatto bene al fenomeno belga. Di seguito il VIDEO dell’attacco di Remco Evenepoel alla Vuelta e la caduta subito dopo l’infortunio, con tanto di taglio allo zigomo destro.

VIDEO CADUTA EVENEPOEL ALLA VUELTA DOPO LA VITTORIA

Blood pours from Remco Evenepoel’s eyebrow following a collision after the line! #LaVuelta pic.twitter.com/3aQEfgaGLM — Eurosport (@eurosport) August 28, 2023

VIDEO EVENEPOEL, ATTACCO IN SALITA E VITTORIA ALLA VUELTA

Foto: Lapresse