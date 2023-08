Vuelta a España 2023, tutte le classifiche: Remco Evenepoel fa la voce grossa, Vendrame in maglia verde

La Vuelta a España 2023 è arrivata alla sua terza tappa. Dopo una cronosquadre ricca di polemiche ed una prima tappa in linea dal finale neutralizzato, la terza frazione ha regalato battaglia e spettacolo sulle prime vere salite di questa edizione della corsa spagnola. Tra gli uomini di classifica il primo a battere un colpo è stato Remco Evenepoel che sull’arrivo di Arinsal si è preso vittoria di tappa, maglia rossa, maglia bianca e maglia a pois. Ancora un po’ di Italia in classifica con Andrea Vendrame che vola in testa alla classifica a punti.

Di seguito tutte le classifiche della Vuelta a España 2023 dopo 3 tappe:

CLASSIFICA GENERALE

1 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 8:43:11

2 MAS Enric Movistar Team 0:05

3 MARTINEZ Lenny Groupama – FDJ 0:11

4 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:31

5 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 0:33

6 UIJTDEBROEKS Cian BORA – hansgrohe ,,

7 BARDET Romain Team dsm – firmenich 0:35

8 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious ,,

9 KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma 0:37

10 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma ,,

CLASSIFICA GPM

1 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 10

2 SEPÚLVEDA Eduardo Lotto Dstny 10

3 SOBRERO Matteo Team Jayco AlUla 6

4 ROMO Javier Astana Qazaqstan Team 6

5 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 6

6 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 6

7 AYUSO Juan UAE Team Emirates 4

8 KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 4

9 KRON Andreas Lotto Dstny 3

10 NICOLAU Joel Caja Rural – Seguros RGA 3

CLASSIFICA A PUNTI

1 VENDRAME Andrea AG2R Citroën Team 42

2 KRON Andreas Lotto Dstny 30

3 GROVES Kaden Alpecin-Deceuninck 25

4 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 20

5 PICCOLO Andrea EF Education-EasyPost 20

6 BAGIOLI Andrea Soudal – Quick Step 19

7 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 17

8 ROMO Javier Astana Qazaqstan Team 17

9 HERREGODTS Rune Intermarché – Circus – Wanty 17

10 BARCELÓ Fernando Caja Rural – Seguros RGA 17

CLASSIFICA GIOVANI

1 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 8:43:11

2 MARTINEZ Lenny Groupama – FDJ 0:11

3 UIJTDEBROEKS Cian BORA – hansgrohe 0:33

4 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 0:35

5 AYUSO Juan UAE Team Emirates 0:38

6 ALMEIDA João UAE Team Emirates 0:42

7 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers 0:45

8 QUINN Sean EF Education-EasyPost 1:39

9 CAMARGO Diego Andrés EF Education-EasyPost 1:47

10 RUBIO Einer Augusto Movistar Team 2:02

Foto: LaPresse