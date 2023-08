LIVE MotoGP, GP Austria 2023 in DIRETTA: warm-up e gara, Bagnaia vuole chiudere il cerchio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up e del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Spielberg, assisteremo a una domenica molto intensa nella quale lo spettacolo non mancherà su uno dei tracciati che maggiormente si presta alla lotta. Un circuito con grandi accelerazioni e frenate in cui servirà tanto coraggio da parte dei centauri.

Francesco Bagnaia vuole chiudere il cerchio. Pecco, in pole-position e vincitore della Sprint Race ieri, ha saputo mettere in mostra qualità non comuni in sella alla Ducati. Il piemontese, dunque, vuol porre il suo sigillo in modo perentorio per far capire alla concorrenza la propria consistenza.

Spetterà ai rivali rispondere. Marco Bezzecchi, caduto ieri in curva-1 non per proprie responsabilità, si augura di rimanere lontano dai guai e poi impostare il proprio ritmo. Se il romagnolo dovesse uscire “incolume” dal primo giro, potrebbe avere grosse chance per infastidire Pecco. Vorranno inserirsi anche Jorge Martin (Ducati Pramac), la KTM del sudafricano Brad Binder e l’Aprilia di Maverick Vinales. Da capire che gara sapranno fare Yamaha e Honda.

