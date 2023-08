MotoGP, Bagnaia strappa la pole nel GP d’Austria! Bezzecchi in terza fila, 12° Martin

Francesco Bagnaia disputa una sessione di qualifica eccezionale e conquista la pole position per il Gran Premio d’Austria 2023, decimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco partirà dunque davanti a tutti nella Sprint di oggi pomeriggio e soprattutto nella gara lunga di domani, con la concreta possibilità di guadagnare molti punti in campionato sui suoi rivali più temibili.

23ma partenza al palo della carriera (la 16ma in top class) per il torinese della Ducati Factory, che ha sfiorato il record della pista (con la nuova configurazione) al Red Bull Ring di Spielberg fermando il cronometro in 1’28″539 e beffando l’Aprilia di un fantastico Maverick Viñales per soli 37 millesimi. Può sorridere anche la KTM padrona di casa, con Brad Binder a chiudere la prima fila (3° a 114 millesimi dalla pole) e con Jack Miller 4° dopo essere passato dal Q1.

Completano la seconda fila dello schieramento le Ducati GP22 di Alex Marquez e Luca Marini, 5° e 6°. Piccola delusione per Marco Bezzecchi, solo 7° dopo aver impressionato nelle prove libere sul giro secco, mentre il secondo nel Mondiale Jorge Martin dovrà recuperare dalla 12ma piazza al termine di una qualifica ricca di sbavature.

Eliminati in Q1 e costretti a rimontare dalle retrovie in entrambe le gare gli altri azzurri Enea Bastianini (14°), Franco Morbidelli (15°), Fabio Di Giannantonio (20°) e Lorenzo Savadori (23°), oltre allo spagnolo Marc Marquez (18°) sempre in grande difficoltà con la Honda nonostante le novità aerodinamiche introdotte a Spielberg.

RISULTATI QUALIFICHE GP AUSTRIA MOTOGP 2023

1 Francesco BAGNAIA 1 1:28.539 7 / 8 1:35.117 0.000 0.000 Ducati Lenovo Team Ducati 2 Maverick VIÑALES 12 1:28.576 6 / 8 1:33.033 0.037 0.037 Aprilia Racing Aprilia 3 Brad BINDER 33 1:28.653 6 / 8 1:29.074 0.077 0.114 Red Bull KTM Factory Racing KTM 4 Jack MILLER 43 1:28.769 6 / 8 1:31.466 0.116 0.230 Red Bull KTM Factory Racing KTM 5 Alex MARQUEZ 73 1:28.828 8 / 8 1:28.828 0.059 0.289 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 6 Luca MARINI 10 1:28.839 7 / 8 1:28.951 0.011 0.300 Mooney VR46 Racing Team Ducati 7 Marco BEZZECCHI 72 1:28.908 9 / 9 1:28.908 0.069 0.369 Mooney VR46 Racing Team Ducati 8 Miguel OLIVEIRA 88 1:28.966 6 / 8 1:29.396 0.058 0.427 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 9 Fabio QUARTARARO 20 1:29.034 8 / 8 1:29.034 0.068 0.495 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 10 Johann ZARCO 5 1:29.113 7 / 8 1:39.864 0.079 0.574 Prima Pramac Racing Ducati 11 Aleix ESPARGARO 41 1:29.245 8 / 8 1:29.245 0.132 0.706 Aprilia Racing Aprilia 12 Jorge MARTIN 89 1:30.367 2 / 8 1:29.183 1.122 1.828 Prima Pramac Racing Ducati

Credit: MotoGP.com Press