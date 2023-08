Motocross MXGP: Jorge Prado domina gara-1 in Olanda, Alberto Forato è sesto

Jorge Prado si impone nella gara-1 del Gran Premio d’Olanda valevole per la classe MXGP del Mondiale motocross 2023. Come spesso accade, lo spagnolo ha resistito dal punto di vista fisico alla grande nella prima prova, comandando dall’inizio alla fine: una grande partenza e poi il solco creato, prima della gestione finale. Punti fondamentali per consolidarsi in testa alla classifica piloti.

Seconda piazza per un ottimo Romain Febvre che ha passato gran parte della gara all’inseguimento di Prado, mettendogli anche una certa pressione soprattutto nella prima parte: l’errore dell’iberico non è arrivato e quindi il francese si è dovuto accontentare del posto d’onore staccato di cinque secondi dal vincitore.

Terza posizione invece per Jeremy Seewer che è stato ingaggiato per i primi quindi minuti in un bel duello con Febvre, salvo calare di schianto nella parte finale e arrivare staccato di 12 secondi da Prado. Dietro arrivano Glenn Coldenhoff e Tim Gajser che ritrova un grande piazzamento. Ottima sesta piazza per Alberto Forato che ha recuperato dalla sesta posizione con una gara tutta in crescendo.

Dopo questa prima manche, Jorge Prado aumenta ulteriormente il suo vantaggio nel Mondiale, portandosi a 803 punti contro i 704 di Romain Febvre. A spiccare in questa gara è lo zero di Calvin Vlaanderen che è caduto poco dopo la partenza e i soli quattro punti di Ruben Fernandez, autore di una gara incolore.

CLASSIFICA GARA-1 GP OLANDA 2023 MXGP

1 61 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 35:18.978 18 0:00.000 0:00.000 1:48.479 4 56.085

2 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 35:23.377 18 0:04.399 0:04.399 1:47.874 6 56.399

3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:35.420 18 0:16.442 0:12.043 1:49.416 4 55.604

4 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 35:50.831 18 0:31.853 0:15.411 1:49.846 4 55.387

5 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:56.674 18 0:37.696 0:05.843 1:50.454 5 55.082

6 303 Forato, Alberto ITA FMI KTM 36:00.551 18 0:41.573 0:03.877 1:51.153 5 54.735

7 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 36:18.291 18 0:59.313 0:17.740 1:50.463 3 55.077

8 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Honda 36:24.755 18 1:05.777 0:06.464 1:50.686 2 54.966

9 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 36:39.047 18 1:20.069 0:14.292 1:51.870 4 54.385

10 43 Evans, Mitchell AUS MA Kawasaki 36:45.858 18 1:26.880 0:06.811 1:53.008 1 53.837

11 919 Watson, Ben GBR ACU Beta 36:49.039 18 1:30.061 0:03.181 1:53.763 2 53.48

12 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 37:09.543 18 1:50.565 0:20.504 1:54.827 3 52.984

13 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 37:11.777 18 1:52.799 0:02.234 1:55.156 10 52.833

14 71 Spies, Maximilian GER DMSB KTM 37:16.199 18 1:57.221 0:04.422 1:53.509 2 53.599

15 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 35:48.898 17 1 lap 1 lap 1:53.765 1 53.479

16 9 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 35:56.361 17 1 lap 0:07.463 1:56.153 3 52.379

17 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 36:07.840 17 1 lap 0:11.479 1:50.898 2 54.861

18 141 Purdon, Tristan RSA ACU KTM 36:32.106 17 1 lap 0:24.266 1:58.199 1 51.473

19 380 Conijn, Marcel NED KNMV Yamaha 36:40.354 17 1 lap 0:08.248 1:57.340 3 51.849

20 94 Van der Mierden, Sven NED KNMV GASGAS 36:55.299 17 1 lap 0:14.945 1:58.074 2 51.527

21 826 Leerkes, Nick NED KNMV Husqvarna 37:07.931 17 1 lap 0:12.632 1:57.456 3 51.798

22 118 Van Mechelen, Joel NED KNMV KTM 37:14.481 17 1 lap 0:06.550 1:59.555 1 50.889

23 822 Bolink, Mike NED KNMV Yamaha 35:24.094 16 2 laps 1 lap 2:00.116 3 50.651

24 321 van den Essenburg, Mitchel NED KNMV Husqvarna 36:11.112 16 2 laps 0:47.018 2:00.146 3 50.638

25 241 Hoenson, Michel NED KNMV KTM 36:42.290 16 2 laps 0:31.178 2:02.067 2 49.841

26 278 Vermijl, Thomas BEL FMB GASGAS 36:12.899 15 3 laps 1 lap 2:04.616 9 48.822

27 52 Gerhardsson, Albin SWE SVEMO Husqvarna 25:46.780 12 6 laps 3 laps 1:56.344 1 52.293

28 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 15:41.623 7 11 laps 5 laps 1:54.608 3 53.085

29 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV GASGAS 15:55.990 7 11 laps 0:14.367 1:55.596 2 52.632

30 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Beta 14:24.879 6 12 laps 1 lap 1:58.183 2 51.479

31 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 11:19.644 5 13 laps 1 lap 1:50.773 2 54.923

32 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 10:36.538 4 14 laps 1 lap 1:56.113 1 52.397

Foto: Valerio Origo