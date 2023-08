Ordine d’arrivo MotoGP, GP Austria 2023: Francesco Bagnaia imbattibile! 3° Bezzecchi e 4° Marini

Calato il sipario sul GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito di Spielberg si è assistito a una gara decisamente lottata in cui i piloti hanno dato fondo a tutto quello che avevano nel loro pacchetto per massimizzare la propria prestazione. Un circuito non facile da affrontare, caratterizzato da accelerazioni e frenate in cui è stato necessario gestire al meglio le gomme, per non perdere in termini di trazione in uscita dalle curve.

Si era reduci da un sabato nel quale Francesco Bagnaia aveva dominato la scena. Il campione del mondo in carica, leader di questo Mondiale, era andato a prendersi prima la pole-position e poi la vittoria nella Sprint Race, mettendosi in tasca 12 punti che male non fanno. Una gestione dei momenti critici ottimale quella di Bagnaia, che ha fatto vedere tutta la sua qualità.

Era chiamato a un riscatto Marco Bezzecchi, caduto ieri in curva-1, venendo colpito da tre moto. Il romagnolo aveva voglia di dimenticare il crash, nella convinzione di avere un passo gara adeguato. La stessa ambizione c’era nel sudafricano Brad Binder sulla KTM e in Maverick Vinales sull’Aprilia. Discorso diverso per Fabio Quartararo e Marc Marquez, costretti a fare i conti con le mancanze di Yamaha e di Honda.

Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica del GP d’Austria 2023, tappa del Mondiale MotoGP che si è disputata sul circuito di Spielberg:

RISULTATI E CLASSIFICA GP AUSTRIA MOTOGP 2023

1. Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

2. Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM

3. Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

4. Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

5. Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

6. Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA

7. Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI

8. Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

9. Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA

10. Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

11. Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

12. Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA

13. Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI

14. Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

15. Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

16. Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM

17. Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI

18. Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA

19. Iker LECUONA SPA LCR Honda CASTROL HONDA

20. Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA

Ritirati

Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA

Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA

Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA

Foto: LiveMedia/Giorgio Panacci