MotoGP, Bagnaia vince da dominatore il GP d’Austria e vola via nel Mondiale! 3° Bezzecchi, 4° Marini

Francesco Bagnaia bissa il successo dell’anno scorso e completa un weekend semplicemente perfetto al Red Bull Ring di Spielberg in occasione del Gran Premio d’Austria 2023, decimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo la pole position ed il primo posto nella Sprint del sabato, Pecco ha infatti dominato la gara lunga domenicale conservando la leadership dalla prima all’ultima tornata e siglando anche il giro più veloce.

Il campione del mondo in carica raggiunge quota 26 vittorie in carriera nel Motomondiale (16 nella classe regina, 5 nel 2023) e piazza un allungo molto importante in testa al campionato, facendo un passo avanti significativo verso il secondo titolo iridato consecutivo. Una superiorità schiacciante da parte del torinese, che ha rifilato distacchi abissali ai competitor precedendo sul podio la KTM del sudafricano Brad Binder e la Ducati GP22 Mooney VR46 di un ottimo Marco Bezzecchi.

Quarta piazza per Luca Marini (terzo pilota italiano tra i primi 4 al traguardo), bravo a superare nel finale il compagno di marca spagnolo Alex Marquez dopo una gara davvero molto solida. 6° posto abbastanza deludente, dovuto anche ad una partenza disastrosa, per l’Aprilia di Maverick Viñales davanti alla Ducati Pramac di un Jorge Martin autore di una buonissima rimonta dalla quarta fila in griglia nonostante il long lap penalty da scontare nei primi giri. A punti pur senza brillare gli altri azzurri Enea Bastianini 10° e Franco Morbidelli 11°.

Grazie all’en plein del weekend stiriano, Bagnaia vola in classifica generale a +62 su Martin, +68 su Bezzecchi, +91 su Binder, +126 su Zarco, +131 su Marini e +134 su Aleix Espargarò quando mancano dieci GP al termine della stagione.

CLASSIFICA GP AUSTRIA MOTOGP 2023

1 Francesco BAGNAIA 1 42:23.315 42:23.315 1:32.463 Ducati Lenovo Team Ducati 2 Brad BINDER 33 5.191 5.191 1:32.146 Red Bull KTM Factory Racing KTM 3 Marco BEZZECCHI 72 2.517 7.708 1:32.064 Mooney VR46 Racing Team Ducati 4 Luca MARINI 10 2.635 10.343 1:32.498 Mooney VR46 Racing Team Ducati 5 Alex MARQUEZ 73 0.696 11.039 1:32.511 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 6 Maverick VIÑALES 12 0.685 11.724 1:32.116 Aprilia Racing Aprilia 7 Jorge MARTIN 89 1.193 12.917 1:32.129 Prima Pramac Racing Ducati 8 Fabio QUARTARARO 20 6.592 19.509 1:32.211 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 9 Aleix ESPARGARO 41 0.722 20.231 1:33.293 Aprilia Racing Aprilia 10 Enea BASTIANINI 23 0.498 20.729 1:32.488 Ducati Lenovo Team Ducati 11 Franco MORBIDELLI 21 0.798 21.527 1:32.422 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 12 Marc MARQUEZ 93 1.500 23.027 1:33.069 Repsol Honda Team Honda 13 Johann ZARCO 5 1.232 24.259 1:32.553 Prima Pramac Racing Ducati 14 Augusto FERNANDEZ 37 1.106 25.365 1:32.618 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 15 Jack MILLER 43 0.110 25.475 1:33.843 Red Bull KTM Factory Racing KTM 16 Pol ESPARGARO 44 2.598 28.073 1:32.760 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 17 Fabio DI GIANNANTONIO 49 0.925 28.998 1:32.882 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 18 Takaaki NAKAGAMI 30 3.318 32.316 1:33.461 LCR Honda Honda 19 Lorenzo SAVADORI 32 10.076 42.392 1:33.151 Aprilia Racing Aprilia 20 Iker LECUONA 27 3.847 46.239 1:34.005 Repsol Honda Team Honda

Credit: MotoGP.com Press