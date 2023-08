MotoGP, Jorge Martin sconterà un long lap penalty in gara: che cosa è successo a Spielberg

Una penalità a scoppio ritardato? Forse sì. Dopo diverse ore dal termine della Sprint Race del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di MotoGP, i Commissari di gara sono intervenuti per sanzionare la condotta dello spagnolo Jorge Martin.

L’iberico, infatti, si era infilato all’interno di curva-1, poco dopo il via, colpendo il francese Fabio Quartararo (Yamaha) e nei fatti innescando una carambola che ha coinvolto anche lo sfortunato Marco Bezzecchi, Johann Zarco, Miguel Oliveira, Enea Bastianini e Maverick Vinales. La decisione degli Stewards è stata la seguente: guida irresponsabile.

Per Zarco, Bezzecchi e Oliveira la Sprint è finita quasi prima ancora di cominciare, mentre Bastianini, Vinales e Quartararo sono riusciti a proseguire, con il pilota dell’Aprilia capace anche di andare a punti (ottavo). Ironia della sorte, per El Diablo, il long lap penalty è scattato immediatamente, dopo la manovra ai danni di Lorenzo Savadori (Aprilia) e anche qui c’è da tirare in ballo l’applicazione del regolamento.

Resta, comunque, il fatto che il pilota della Ducati Pramac, secondo nella classifica generale a -46 da Pecco Bagnaia, avrà questa penalità nel corso della gara odierna, ricordando che il piemontese scatterà dalla pole-position, mentre l’iberico dalla dodicesima casella. Bagnaia, da questo punto di vista, potrebbe avere ulteriore vantaggio dalla situazione.

Foto: MotoGP.com Press