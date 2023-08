Griglia di partenza MotoGP, GP Austria 2023: risultati e classifica qualifiche

Calato il sipario sulle qualifiche del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito di Spielberg, è andato in scena un time-attack particolarmente tirato nel quale i centauri sono stati costretti a raschiare il barile per tirar fuori la prestazione. Il circuito in Stiria, fatto di grandi accelerazioni e frenate, non consente imperfezioni.

Una pista sulla quale la Ducati è riuscita a imporsi in sei circostanze su sette. Il tracciato austriaco, infatti, ha spesso esaltato le caratteristiche della moto di Borgo Panigale, dotata di un super motore. Da dire che nel corso del tempo la moto italiana si è così evoluta, da essere un modello anche in fase di percorrenza di curva. Nel caso specifico, l’aspetto nel quale la GP23 fa la differenza, è nella trazione. Francesco Bagnaia, vincitore l’anno passato, sa poi come sfruttare queste qualità.

A rivaleggiare con Pecco sono stati Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46 Racing) e Jorge Martin (Ducati Pramac), terzo e secondo della classifica mondiale, mentre l’Aprilia ha puntato le proprie fiches su un ispirato Maverick Vinales e sul consistente Aleix Espargaró. Siamo in Austria e la KTM ha risposto presente con il sudafricano Brad Binder.

CLASSIFICA Q1 GP AUSTRIA 2023 MOTOGP

1 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM

2 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

3 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

4 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

5 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

6 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA

7 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA

8 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA

9 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA

10 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI

11 Iker LECUONA SPA LCR Honda CASTROL HONDA

12 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

13 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA

Foto: Valerio Origo