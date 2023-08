MotoGP, Bagnaia implacabile nella Sprint Race del GP d’Austria. Rimonta Martin, Bezzecchi subito fuori

Francesco Bagnaia completa un sabato da sogno e domina la gara sprint del Gran Premio d’Austria 2023, decimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco, dopo aver centrato stamattina la pole position, non ha lasciato scampo ai suoi avversari facendo letteralmente il vuoto nei 14 giri della manche pomeridiana al Red Bull Ring di Spielberg.

Il piemontese della Ducati Factory ha preceduto il sudafricano Brad Binder, ottimo 2° sulla pista di casa della KTM, e lo spagnolo Jorge Martin, autore di una rimonta strepitosa dalla quarta fila in griglia fino al terzo posto con la Ducati Pramac. Martinator è stato protagonista di due incidenti, in partenza alla prima curva (toccando Quartararo ed innescando un vero e proprio strike) e successivamente in un sorpasso su Luca Marini (caduto dopo un contatto con l’iberico).

Il crash di curva 1 al via, che ha messo fuori gioco Marco Bezzecchi, Miguel Oliveira e Johann Zarco (relegando inoltre in fondo al gruppo tra gli altri Enea Bastianini e Maverick Viñales), verrà investigato al termine della corsa. Quarta piazza per Alex Marquez davanti alla KTM di Jack Miller e alla GasGas di un fantastico Pol Espargarò, 6° dopo il grave incidente di Portimao.

Delusione Aprilia con Aleix Espargarò 7° e Maverick Viñales 8° con una grande rimonta dopo una partenza disastrosa e sfortunata. A punti anche Franco Morbidelli 9° con la Yamaha. Con questo risultato (in attesa dell’esito dell’investigazione sulla partenza), Bagnaia vola nel Mondiale a +46 su Martin, +59 su Bezzecchi, +86 su Binder, +104 su Zarco, +116 su Aleix Espargarò e +119 su Marini.

CLASSIFICA SPRINT GP AUSTRIA MOTOGP 2023

1 Francesco BAGNAIA 0 1 20:34.317 20:34.317 1:30.475 Ducati Lenovo Team Ducati 2 Brad BINDER 0 33 1.955 1.955 1:30.397 Red Bull KTM Factory Racing KTM 3 Jorge MARTIN 0 89 3.077 5.032 1:30.587 Prima Pramac Racing Ducati 4 Alex MARQUEZ 1 73 3.083 8.115 1:30.848 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 5 Jack MILLER 1 43 2.869 10.984 1:31.391 Red Bull KTM Factory Racing KTM 6 Pol ESPARGARO 0 44 0.500 11.484 1:31.087 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 7 Aleix ESPARGARO 0 41 0.307 11.791 1:31.064 Aprilia Racing Aprilia 8 Maverick VIÑALES 2 12 0.139 11.930 1:31.120 Aprilia Racing Aprilia 9 Franco MORBIDELLI 1 21 1.514 13.444 1:30.915 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 10 Marc MARQUEZ 1 93 0.640 14.084 1:31.211 Repsol Honda Team Honda 11 Fabio DI GIANNANTONIO 0 49 0.922 15.006 1:30.983 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 12 Joan MIR 0 36 1.278 16.284 1:31.335 Repsol Honda Team Honda 13 Enea BASTIANINI 0 23 2.417 18.701 1:31.128 Ducati Lenovo Team Ducati 14 Raul FERNANDEZ 3 25 0.836 19.537 1:30.864 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 15 Fabio QUARTARARO 1 20 2.921 22.458 1:30.658 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 16 Iker LECUONA 2 27 2.474 24.932 1:31.778 Repsol Honda Team Honda 17 Augusto FERNANDEZ 2 37 0.719 25.651 1:31.181 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

Credit: MotoGP.com Press