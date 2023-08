MotoGP, Zarco detta il passo in FP1 a Spielberg. 2° Quartararo, in top10 Bezzecchi e Bagnaia

Johann Zarco piazza la zampata all’ultimo tentativo utile grazie alla gomma nuova posteriore e firma il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2023, valido come decimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il francese del Team Pramac è stato in pratica l’unico big ad effettuare una sorta di time-attack, sfondando il muro dell’1’30” e fermando il cronometro in 1’29″838 con la sua Ducati GP23.

Buoni segnali sul ritmo in casa Yamaha per Fabio Quartararo, ottimo 2° a 399 millesimi dalla vetta su un tracciato che lo ha spesso visto protagonista in passato. Conferme positive in FP1 al Red Bull Ring di Spielberg per Aprilia, con Maverick Viñales 3° a 0.411 e Aleix Espargarò 9° a 0.538 dalla testa in attesa di cominciare a fare davvero sul serio a partire da oggi pomeriggio per la qualificazione diretta in Q2.

Ducati sembra comunque il punto di riferimento in Austria, come dimostrano le sette moto nelle prime undici posizioni della prima sessione del weekend. I distacchi sono molto ravvicinati e ne capiremo di più nel prossimo turno, con Alex Marquez che si è inserito in quarta piazza davanti ai compagni di marca Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio.

Ottimo avvio di fine settimana per Takaaki Nakagami, il migliore dei piloti Honda in settima posizione precedendo la Ducati del campione iridato in carica Francesco Bagnaia, 8° a 529 millesimi dal miglior tempo di Zarco. Decima piazza per Jorge Martin, mentre Enea Bastianini è 11°. Da segnalare una KTM complessivamente in difficoltà (Brad Binder il più rapido in 14ma piazza), oltre ad una caduta abbastanza innocua e senza conseguenze per un Marc Marquez in affanno.

CLASSIFICA FP1 GP AUSTRIA MOTOGP 2023

1 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’29.838 20 20 311.6

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.237 9 24 0.399 0.399 307.6

3 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.249 10 21 0.411 0.012 309.0

4 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.286 11 20 0.448 0.037 313.0

5 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’30.305 14 21 0.467 0.019 314.4

6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.307 18 18 0.469 0.002 309.0

7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’30.338 5 22 0.500 0.031 309.0

8 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.367 19 21 0.529 0.029 311.6

9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.376 7 18 0.538 0.009 309.0

10 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.429 5 21 0.591 0.053 311.6

11 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.459 5 20 0.621 0.030 313.0

12 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.460 17 19 0.622 0.001 309.0

13 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.642 12 22 0.804 0.182 306.3

14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.746 19 24 0.908 0.104 310.3

15 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’30.778 6 20 0.940 0.032 309.0

16 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’30.797 19 19 0.959 0.019 311.6

17 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’30.821 20 20 0.983 0.024 307.6

18 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.856 7 21 1.018 0.035 309.0

19 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’31.020 10 23 1.182 0.164 309.0

20 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’31.232 18 19 1.394 0.212 309.0

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’31.283 13 17 1.445 0.051 307.6

22 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.366 8 21 1.528 0.083 307.6

23 27 Iker LECUONA SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’31.885 5 22 2.047 0.519 309.0

Credit: MotoGP.com Press