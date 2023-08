MotoGP, Bezzecchi precede Viñales e Bagnaia nelle prove del GP d’Austria. In Q1 Bastianini e Marini

Marco Bezzecchi firma il miglior tempo del venerdì al Red Bull Ring di Spielberg e si aggiudica la sessione di prove del Gran Premio d’Austria 2023, decimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo del Team Mooney VR46 si dimostra ancora una volta eccezionale sul giro secco candidandosi ad un ruolo di protagonista verso le qualifiche di domattina.

Il Bez ha timbrato un notevole 1’28″533 in sella alla sua Ducati GP22, facendo meglio per soli 44 millesimi dell’Aprilia di un Maverick Viñales davvero in grande spolvero. Terzo un solido Francesco Bagnaia a 288 millesimi dalla vetta ma con la consapevolezza di poter fare la differenza come di consueto sulla lunga distanza in gara. Bel passo avanti rispetto al mattino per Brad Binder, 4° a 0.330 dal leader sulla pista di casa della sua KTM.

A seguire troviamo le Ducati Pramac di Johann Zarco e Jorge Martin in quinta e sesta piazza, davanti all’Aprilia ufficiale di Aleix Espargarò e alla Ducati Gresini di Alex Marquez. Completano la top10 e avanzano direttamente in Q2 anche Fabio Quartararo sulla Yamaha e Miguel Oliveira sull’Aprilia del team clienti RNF.

Dovranno invece passare dal Q1 i ducatisti italiani Luca Marini (11°), Fabio Di Giannantonio (12°) ed Enea Bastianini (16°), oltre a Franco Morbidelli ed i big Marc Marquez (13°, il migliore dei piloti Honda nonostante una simulazione di qualifica pasticciata ed in parte sfortunata) e Jack Miller. 21° il test rider Aprilia Lorenzo Savadori.

CLASSIFICA PROVE GP AUSTRIA MOTOGP 2023

1 Marco BEZZECCHI 72 1:28.533 23 / 24 1:36.606 0.000 0.000 Mooney VR46 Racing Team Ducati 2 Maverick VIÑALES 12 1:28.577 21 / 22 1:41.748 0.044 0.044 Aprilia Racing Aprilia 3 Francesco BAGNAIA 1 1:28.821 17 / 21 1:35.000 0.244 0.288 Ducati Lenovo Team Ducati 4 Brad BINDER 33 1:28.863 24 / 29 1:38.264 0.042 0.330 Red Bull KTM Factory Racing KTM 5 Johann ZARCO 5 1:28.921 25 / 28 1:31.484 0.058 0.388 Prima Pramac Racing Ducati 6 Jorge MARTIN 89 1:29.012 25 / 28 1:39.033 0.091 0.479 Prima Pramac Racing Ducati 7 Aleix ESPARGARO 41 1:29.052 21 / 22 1:43.294 0.040 0.519 Aprilia Racing Aprilia 8 Alex MARQUEZ 73 1:29.096 25 / 26 1:33.157 0.044 0.563 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 9 Fabio QUARTARARO 20 1:29.155 26 / 30 1:38.292 0.059 0.622 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 10 Miguel OLIVEIRA 88 1:29.160 22 / 26 1:29.347 0.005 0.627 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 11 Luca MARINI 10 1:29.186 28 / 29 1:33.151 0.026 0.653 Mooney VR46 Racing Team Ducati 12 Fabio DI GIANNANTONIO 49 1:29.310 24 / 29 1:40.607 0.124 0.777 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 13 Marc MARQUEZ 93 1:29.356 20 / 26 1:47.322 0.046 0.823 Repsol Honda Team Honda 14 Jack MILLER 43 1:29.400 28 / 30 1:36.333 0.044 0.867 Red Bull KTM Factory Racing KTM 15 Pol ESPARGARO 44 1:29.486 19 / 22 1:53.639 0.086 0.953 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 16 Enea BASTIANINI 23 1:29.515 24 / 27 1:37.583 0.029 0.982 Ducati Lenovo Team Ducati 17 Franco MORBIDELLI 21 1:29.621 23 / 24 1:36.381 0.106 1.088 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 18 Takaaki NAKAGAMI 30 1:29.730 19 / 25 1:38.930 0.109 1.197 LCR Honda Honda 19 Raul FERNANDEZ 25 1:29.789 24 / 25 1:32.724 0.059 1.256 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 20 Augusto FERNANDEZ 37 1:29.867 23 / 28 1:30.735 0.078 1.334 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 21 Lorenzo SAVADORI 32 1:30.003 24 / 25 1:32.758 0.136 1.470 Aprilia Racing Aprilia 22 Iker LECUONA 27 1:30.223 23 / 26 1:32.250 0.220 1.690 Repsol Honda Team Honda 23 Joan MIR 36 1:30.352 12 / 22 1:38.793 0.129 1.819 Repsol Honda Team Honda

Credit: MotoGP.com Press