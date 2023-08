LIVE F1, GP Olanda 2023 in DIRETTA: griglia di partenza, è sempre Verstappen. Leclerc va a sbattere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA GRIGLIA DI PARTENZA

16.30 La nostra DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio d’Olanda finisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti.

16.29 28a pole position della carriera per Max Verstappen, la terza a Zandvoort in tre anni: un autentico dominatore.

16.28 Questa la classifica delle qualifiche:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:10.567 7

2 Lando NORRIS McLaren+0.537 6

3 George RUSSELL Mercedes+0.727 6

4 Alexander ALBON Williams+0.852 8

5 Fernando ALONSO Aston Martin+0.939 7

6 Carlos SAINZ Ferrari+1.187 7

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.313 7

8 Oscar PIASTRI McLaren+1.371 8

9 Charles LECLERC Ferrari+2.098 7

10 Logan SARGEANT Williams+6.181 5

16.27 Pazzesco Albon! Quarto con la Williams dietro a Russell. Sesto Sainz, settimo Perez, mentre Leclerc partirà nono.

16.26 VERSTAPPEN! 1:10.567! Norris si mette secondo a mezzo secondo.

16.26 NORRIS RISPONDE! Gran primo settore, ma non si migliora nel settore centrale.

16.25 VERSTAPPEN! Sette decimi e mezzo di vantaggio su Norris al primo settore.

16.24 Perez non spinge subito, ma fa un giro di preparazione per poi affondare il colpo.

16.23 Ferrari che escono da due minuti e mezzo dal termine, fuori anche le McLaren, Verstappen invece ha anticipato i tempi.

16.22 Nessuno esce all’esposizione della bandiera verde, ma si aspetta qualche secondo in più.

16.21 ANCORA BANDIERA VERDE! 4 minuti e 5 secondi alla conclusione: tutti avranno un giro di lancio e uno/due giro veloce da spendere.

16.20 Rimangono otto piloti quindi a giocarsi le prime quattro file in questo Gran Premio d’Olanda.

16.19 Esce mestamente dal tracciato Charles Leclerc: alle 16.21 si ripartirà per la seconda volta.

16.17 Quando era a tre quarti di curva, ha perso il posteriore Leclerc e si è fatto trascinare verso l’esterno.

16.16 CLAMOROSO! LECLERC FINISCE A MURO IN CURVA 9! Ancora bandiera rossa.

16.15 Norris e Piastri si mettono in testa, poi Russell e Leclerc. Verstappen è terzo al primo colpo.

16.14 Sainz alza il piede dall’acceleratore e abortisce il giro così come Albon: entrambi avevano una temperature delle gomme troppo bassa.

16.13 Tutti con gomma soft in pista: con l’incidente di Sargeant, il tracciato si è asciugato quasi del tutto.

16.11 RIPARTE FINALMENTE IL Q3! Subito in pista Sainz e Leclerc, poco più indietro rientra anche Verstappen.

16.10 Si ricomincerà fra un minuto, alle 16.11. Mancano 8 minuti e 13 secondi al termine.

16.08 Atmosfera bellissima sulle tribune a Zandvoort, con i tifosi orange che continuano a far sentire il proprio supporto a Max Verstappen.

16.05 Lewis Hamilton ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato di non aver commesso nessun errore in Q2: onesto il britannico, poco brillante nella qualifica di oggi.

16.02 Fortunatamente non c’è nessuna conseguenza per il pilota a differenza di quanto successo ieri a Ricciardo.

16.00 Sargeant è andato in testacoda e si devono sistemare anche le barriere in uscita da curva 2 per la sicurezza.

15.59 Non ci sono ancora informazioni su quando si ricomincerà.

15.56 Questi i tempi fatti registrare finora:

1 Alexander ALBON Williams1:15.743 5

2 Logan SARGEANT Williams– 5

3 Carlos SAINZ Ferrari+1.498 5

4 George RUSSELL Mercedes+2.502 4

15.54 Albon e Sargeant hanno il miglior tempo, ma si ripartirà poiché il tempo a disposizione è ancora tanto.

15.52 SARGEANT A MURO! Bandiera rossa a otto minuti dalla fine.

15.51 Albon accende luce fucsia al primo settore: è una super Williams che presenta due macchine in Q3.

15.50 BANDIERA VERDE! Sainz in pista con gomma soft! Piastri va con le intermedie.

15.48 Per come stava andando le Ferrari in questo fine settimana, già aver raggiunto il Q3 con due macchine.

15.46 Eliminati Stroll, Gasly, Hamilton, Tsunoda e Hulkenberg.

15.44 Questa la classifica del Q2:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:18.856 3

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.536 4

3 Alexander ALBON Williams+0.543 4

4 Fernando ALONSO Aston Martin+0.573 4

5 Charles LECLERC Ferrari+0.744 4

6 George RUSSELL Mercedes+0.764 3

7 Lando NORRIS McLaren+0.913 3

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.000 3

9 Carlos SAINZ Ferrari+1.073 4

10 Logan SARGEANT Williams+1.211 4

11 Lance STROLL Aston Martin+1.265 4

12 Pierre GASLY Alpine+1.272 3

13 Lewis HAMILTON Mercedes+1.295 3

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.374 4

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.394 4

15.43 HAMILTON E’ FUORI! Tredicesima posizione per il britannico: Mercedes che partiva a Zandvoort per il doppio podio e invece weekend in salita.

15.42 Sainz ottavo! Un secondo di ritardo su Verstappen.

15.41 In corso l’ultimo tentativo per Sainz che provaa a salvarsi in extremis.

15.40 LECLERC! Si mette in terza posizione a due decimi da Piastri.

15.39 Piastri fa il miglior tempo per sette millesimi su Albon. Leclerc si sta migliorando: fucsia al primo settore.

15.38 ALBON! 1:19.399: straordinario il pilota Williams. Russell secondo a due decimi.

15.37 Leclerc ora è ottavo, mentre Sainz quindicesimo: entrambe le Ferrari sono a rischio eliminazione.

15.36 Verstappen ancora fantastico! 1:19.652, Perez è lontano nove decimi.

15.35 Sainz abbassa il suo tempo, ma rimane in quindicesima posizione.

15.34 Leclerc si migliora e si mette in sesta posizione a oltre un secondo da Verstappen.

15.33 Norris fa segnare il miglior crono! 1:20.629. Il britannico è battuto da Verstappen: 1:20.282.

15.32 Sainz ha ancora l’ultimo tempo e rimane tra gli esclusi.

15.31 Leclerc si migliora e ora è quarto a 1″302 da Verstappen.

15.30 Leclerc e Sainz in questo momento sono tra gli esclusi, rispettivamente undicesimo e quattordicesimo.

15.29 Verstappen si è rilanciato e si migliora ulteriormente: 1:20.690.

15.28 1:21.921 per Verstappen, Russell si mette secondo con un 1:22.654.

15.27 Subito fucsia per Verstappen nel primo settore così come nel secondo, Perez più in ritardo.

15.25 BANDIERA VERDE! Al via la Q2 con quasi tutte le macchine in pista.

15.24 Il cielo si è rabbuiato nuovamente a Zandvoort e potrebbe tornare la pioggia.

15.22 Eliminati in Q1 quindi Zhou, Ocon, Magnussen, Bottas e il debuttante Lawson.

15.21 Questi i tempi del Q1 appena concluso:

1 Alexander ALBON Williams1:20.939 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.026 1

3 Oscar PIASTRI McLaren+0.292 2

4 Lando NORRIS McLaren+0.337 2

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.382 2

6 George RUSSELL Mercedes+0.406 1

7 Lance STROLL Aston Martin+0.631 2

8 Pierre GASLY Alpine+0.796 1

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.842 2

10 Fernando ALONSO Aston Martin+0.901 2

11 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.952 2

12 Lewis HAMILTON Mercedes+0.980 1

13 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.033 1

14 Charles LECLERC Ferrari+1.080 2

15 Logan SARGEANT Williams+1.097 2

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.128 2

17 Esteban OCON Alpine+1.171 1

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.253 2

19 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.321 2

20 Liam LAWSON AlphaTauri+2.481 2

15.20 LECLERC SI SALVA! Per 48 millesimi è quattordicesimo.

15.19 Leclerc è a rischio e sta facendo ora il giro: deve battere Zhou.

15.18 Sainz si mette quinto, mentre Leclerc è diciottesimo ed è a rischio.

15.16 Albon si è messo davanti con il tempo di 1:20.939, Verstappen secondo a 26 millesimi.

15.15 Questi i tempi fatti registrare finora:

1 Alexander ALBON Williams1:20.939 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.291 1

3 Oscar PIASTRI McLaren+0.315 2

4 Lando NORRIS McLaren+0.495 2

5 George RUSSELL Mercedes+0.631 1

6 Fernando ALONSO Aston Martin+1.177 1

7 Charles LECLERC Ferrari+1.342 2

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.357 1

9 Pierre GASLY Alpine+1.697 1

10 Lance STROLL Aston Martin+1.744 2

11 Carlos SAINZ Ferrari+1.764 2

12 Esteban OCON Alpine+1.839 1

13 Lewis HAMILTON Mercedes+2.135 1

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.222 2

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.317 2

16 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+2.318 2

17 Liam LAWSON AlphaTauri+2.577 2

18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.792 2

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.806 2

20 Logan SARGEANT Williams+2.849 2

15.14 Verstappen si mette al sicuro facendo il miglior giro: 1:21.230.

15.13 Leclerc balza in quarta posizione a un secondo da Piastri che ha sopravanzato Norris.

15.12 CHE GIRO DI NORRIS! 1:21.434, sei decimi più veloce di Russell.

15.11 Russell fa il miglior tempo, mentre le condizioni atmosferiche stanno nuovamente peggiorando.

15.10 Piastri al comando davanti a Perez: McLaren che confermano davvero competitive in queste condizioni.

15.09 Norris! Il britannico si mette davanti a tutti: 1:22.392. Verstappen secondo a quattro decimi.

15.08 LECLERC! 1:23.133, 7 millesimi davanti a Sainz. Le due Ferrari occupano le prime due posizioni.

15.07 Piastri si mette in terza posizione, mentre Perez si inserisce in seconda posizione.

15.06 Sargeant si migliora: 1:24.780. Il pilota Williams precede Zhou, ma poi arriva Norris con un buon 1:23.260.

15.05 Verstappen va lungo alla parabolica proprio mentre stava facendo il giro di lancio.

15.04 Primo tempo in questo momento per Bottas: 1:26.000. Il finlandese precede Tsunoda e Hamilton.

15.03 Non è da escludere che torni la pioggia: a Zandvoort le condizioni meteo sono molto variabili minuto dopo minuto.

15.02 Condizioni della pista in questo momento da intermedie, il cielo intanto si sta rischiarando ed è uscito un tiepido sole.

15.01 Subito le due Mercedes entrano in pista: Russell e Hamilton vogliono fare il giro evitando il traffico.

15.00 BANDIERA VERDE! Iniziano le qualifiche a Zandvoort

14.56 Leclerc ha sostituito il cambio e l’intera power-unit dopo la terza sessione di prove libere.

14.53 Da pochi minuti ha ricominciato a piovere sulla pista di Zandvoort: una complicazione ulteriore per i pilotu.

14.40 Il solo pilota in attività a vantare pole position a Zandvoort è Max Verstappen (2021 e 2022). Dunque, il due volte campione del mondo ha già l’opportunità di eguagliare Arnoux!

14.36 A Zandvoort colui che ha ottenuto più pole position è stato René Arnoux, capace di ottenere 3 partenze dalla casella privilegiata (1979, 1980, 1982). Curiosamente, il francese non è mai riuscito a vincere quando è scattato davanti a tutti, ma lo ha fatto in un’edizione in cui si era qualificato in decima piazza.

14.32 In 14 occasioni (43,8%) il vincitore nei Paesi Bassi è partito dalla pole position. In 24 occasioni (75,0%) il vincitore è partito dalla prima fila. I piloti peggio qualificati ad aver vinto il Gran Premio di Olanda sono René Arnoux e Niki Lauda, che rispettivamente nel 1983 e nel 1985 primeggiarono scattando dalla decima casella.

14.28 Max Verstappen ha fatto capire anche questa mattina come sia sempre l’uomo da battere in qualsiasi condizione: l’olandese non vuole steccare la gara di casa dopo aver trionfato in ben dieci occasioni su dodici in questa stagione.

14.24 Prove libere che sono state da incubo per la Ferrari sia nella giornata di ieri che nella giornata odierna con la pioggia. Macchina inguidabile, in grossa difficoltà nel giro secco e poco efficace anche sul passo.

14.20 Ben ritrovati amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio d’Olanda in quel di Zandvoort.

12.38 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 15.00 per le qualifiche. Grazie e buon proseguimento di giornata

12.36 Max Verstappen ha chiuso la FP3 facendo capire che come sempre sarà lui l’uomo da battere. Bene McLaren e Mercedes, Ferrari ancora una volta in difficoltà

12.34 CLASSIFICA TEMPI FP3

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:21.631 4

2 George RUSSELL Mercedes+0.379 5

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.000 3

4 Fernando ALONSO Aston Martin+1.003 3

5 Lewis HAMILTON Mercedes+1.092 4

6 Alexander ALBON Williams+1.119 3

7 Oscar PIASTRI McLaren+1.261 4

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.334 4

9 Charles LECLERC Ferrari+1.462 4

10 Lando NORRIS McLaren+1.527 4

11 Pierre GASLY Alpine+1.579 4

12 Carlos SAINZ Ferrari+1.807 4

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.913 4

14 Logan SARGEANT Williams+1.939 3

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+2.009 5

16 Esteban OCON Alpine+2.175 3

17 Lance STROLL Aston Martin+2.427 3

18 Liam LAWSON AlphaTauri+4.712 5

19GuanyuZHOUAlfa Romeo+6.851 3

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 1

12.32 Escursione innocua per Verstappen in curva 11, Perez si mette al terzo posto a un secondo, poi Alonso e Hamilton

12.31 Leclerc va al quarto posto a 1.462, Piastri terzo a 1.261 ma Verstappen fa segnare ancora parziali record!

12.30 BANDIERA A SCACCHI!!!!! SI CHIUDE LA FP3! Andiamo a vedere gli ultimi tempi! Hamilton sale in quinta posizione a 1.965 Russell si rimette a 379 millesimi

12.29 Max Verstappen!!!!!!!!! Che tempoooooooo! 1:21.631 allunga a 1.147 su Russell. Migliorano le condizioni e anche i tempi. Leclerc migliora nel T1, poi viene rallentato da Piastri nel T2 e si arrabbia.

12.28 Russell segna il record nel T3 e si porta a 21 millesimi da Verstappen, Piastri terzo a 573. Leclerc si mette al quinto posto a 1.151.

12.27 Gasly si porta in settima posizione, ma Sainz lo scalza. Lo spagnolo accusa 1.808 da Verstappen. Leclerc si rilancia.

12.26 Verstappen piazza il record in ogni settore e vola in 1:22.758 con 919 millesimi su Norris. Il padrone di casa ha voluto mettere le cose in chiaro…

12.25 Attenzione! Lungo di nuovo di Leclerc, sempre in curva 1! La Ferrari come ieri non sta in strada…

12.24 I piloti sono di nuovo in azione per prendere confidenza con la condizioni che potremmo vedere in qualifica. Si lancia Verstappen.

12.22 SEMAFORO VERDE! SI RIPARTE PER GLI ULTIMI MINUTI!

12.21 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3

1 Lando NORRIS McLaren1:23.677 3

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.097 3

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.678 2

4 Fernando ALONSO Aston Martin+1.109 2

5 George RUSSELL Mercedes+1.485 4

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.520 3

7 Alexander ALBON Williams+1.668 2

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.776 3

9 Carlos SAINZ Ferrari+2.260 3

10 Lance STROLL Aston Martin+2.359 2

11 Logan SARGEANT Williams+2.362 2

12 Lewis HAMILTON Mercedes+3.384 3

13 Charles LECLERC Ferrari+3.561 3

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+4.232 3

15 Liam LAWSON AlphaTauri+4.592 4

16 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+4.654 4

17GuanyuZHOUAlfa Romeo+4.805 3

18 Pierre GASLY Alpine+4.881 3

19 Esteban OCON Alpine+5.421 2

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- –

12.20 BANDIERA ROSSA! Lawson è ripartito ma la sessione è stata fermata comunque.

12.19 Sainz migliora ed è nono a 2.260, bandiera gialla in pista. Dritto di Ocon in curva 1, ma ora c’è Lawson fermo in curva 13!

12.18 Piastri si porta a 97 millesimi da Norris, poi Perez terzo a 678, quarto Verstappen a 1.520 con Russell. Sainz 12° a 3.3, poi Leclerc a 3.5

12.17 Stroll sale in quinta posizione a 2.359, mentre Perez fa segnare il record nel T2 e Russell si porta a sua volta al quinto posto a 1.520 a pari merito con Verstappen

12.16 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3

1 Lando NORRIS McLaren1:23.677 3

2 Oscar PIASTRI McLaren+1.216 3

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.372 2

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.520 3

5 George RUSSELL Mercedes+2.723 4

6 Alexander ALBON Williams+2.947 2

7 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+3.143 3

8 Logan SARGEANT Williams+3.450 2

9 Lance STROLL Aston Martin+3.491 2

10 Charles LECLERC Ferrari+3.561 2

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+4.232 3

12 Carlos SAINZ Ferrari+4.260 3

13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+4.654 4

14GuanyuZHOUAlfa Romeo+4.805 3

15 Pierre GASLY Alpine+4.881 2

16 Liam LAWSON AlphaTauri+5.965 4

17 Lewis HAMILTON Mercedes+6.379 3

18 Fernando ALONSO Aston Martin+14.463 2

19 Esteban OCON Alpine- – 2

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- –

12.15 Russell sale al quinto posto a 2.723 da Norris che vola in 1:23.677! La McLaren si conferma anche sul bagnato!

12.14 Piastri si porta in vetta! 1:24.893 con 193 millesimi su Norris e 304 su Verstappen. Quarto Perez a 546, poi Albon e Bottas. Leclerc ancora ai box. Sainz 10° a 3.044

12.13 Norris si porta in vetta in 1:25.086 con 111 millesimi su Verstappen e 2.152 su Leclerc

12.12 Perez si lancia con le intermedie. Il messicano non migliora nel T1, arriva al T2 con un distacco di 2.3 da Verstappen e chiude in 1:28.534 a 3.337. Piastri quarto a 2.195

12.11 Tsunoda chiude il suo primo giro in 4a posizione a 2.712 da Verstappen che rimane fermo ai box.

12.10 In questo momento la pioggia che si era fatta battente sembra di nuovo cessata, ma le condizioni cambiano davvero di minuto in minuto.

12.09 Perez e Albon tornano in pista. Ecco anche Piastri e Bottas. Piano piano la pista va riempiendosi di nuovo.

12.08 Sainz si lancia per il primo giro e, come Leclerc prima, finisce subito lungo in curva 1 e evita le barriere.

12.07 Entra in pista anche Tsunoda mentre il cielo se possibile si inscurisce ancora. Condizioni davvero autunnali con 14°.

12.05 Di nuovo in azione Norris, Lawson e Sargeant. Esce finalmente anche Sainz

12.04 SEMAFORO VERDE! RIPARTE DI NUOVO LA FP3!

12.03 Ancora sessione ferma. Si ripartirà tra un minuto!

12.01 La Alfa Romeo di Zhou è stata portata fuori dal tracciato. Tra poco si riparte. Verstappen è sceso dalla vettura. L’olandese ha già finito per oggi?

12.00 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:25.197 2

2 Lando NORRIS McLaren+1.555 2

3 Charles LECLERC Ferrari+2.041 2

4 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+3.134 2

5 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+3.244 2

6GuanyuZHOUAlfa Romeo– 3

7 Pierre GASLY Alpine+3.361 2

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.679 1

9 Alexander ALBON Williams+4.371 1

10 Lewis HAMILTON Mercedes+4.859 2

11 Logan SARGEANT Williams+5.974 1

12 Liam LAWSON AlphaTauri+6.002 2

13 Oscar PIASTRI McLaren+6.082 2

14 George RUSSELL Mercedes- – 3

15 Sergio PEREZ Red Bull Racing- – 1

16 Esteban OCON Alpine- – 1

17 Fernando ALONSO Aston Martin- – 1

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 1

19 Carlos SAINZ Ferrari- – 1

20 Lance STROLL Aston Martin- – 1

11.59 Sessione di nuovo ferma. Zhou non ha avuto problemi alla vettura, ma è insabbiata e non si muove. Qualche minuto e si potrà tornare in azione…

11.58 BANDIERA ROSSA! Zhou è nella ghiaia di curva 13. Il cinese ha perso la sua vettura proprio nell’ultima curva.

11.57 Anche se nell’ultima curva ora c’è uno squarcio di sole, la pioggia si fa più intensa…

11.56 Leclerc torna subito ai box per montare le intermedie, Lawson migliora ma rimane a 6.0 da Verstappen

11.55 Sainz non è ancora entrato in pista, ma manca pochissimo. Si lancia Stroll, mentre Alonso attende ancora ai box.

11.54 Verstappen risponde e vola! 1:25.197 con 1.555 su Norris e 2.041 su Leclerc.

11.53 Attenzione! Lungo di Leclerc in curva 1. Il monegasco riesce a evitare le barriere dopo un bloccato e torna in pista. Norris sale in vetta in 1:26.752 con intermedie.

11.52 Verstappen fa il record nel T2 ma non migliora. Lo fa Leclerc con full wet in 1:27.238 con 276 millesimi sull’olandese.

11.51 Hamilton chiude il suo primo giro a 5.7 da Verstappen, ma nel team radio arriva una brutta notizia: la pioggia è tornata!

11.50 Ecco le Ferrari che iniziano il loro sabato…

11.49 In azione ora anche Gasly e Hamilton. Di nuovo in pista Verstappen, seguito da Hulkenberg e Russell. Le Ferrari attendono ancora…

11.48 Il primo a tornare in pista è il duo Alfa Romeo con Bottas e Zhou. Seguiti da Lawson e Norris.

11.47 SEMAFORO VERDE! SI RIPARTE!

11.46 La sessione riprenderà tra un minuto! Ci siamo!

11.45 Tra pochi istanti si tornerà in azione. La pioggia ha cessato di cadere e la sensazione è che si potrà andare sulle intermedie d’ora in avanti…

11.44 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:27.514 1

2 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.927 1

3 Alexander ALBON Williams+2.054 1

4GuanyuZHOUAlfa Romeo+2.480 2

5 Lando NORRIS McLaren+3.203 1

6 Logan SARGEANT Williams+3.657 1

7 Liam LAWSON AlphaTauri+3.685 1

8 Oscar PIASTRI McLaren+3.765 2

9 George RUSSELL Mercedes- – 2

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing- – 1

11 Esteban OCON Alpine- – 1

12 Fernando ALONSO Aston Martin- – 1

13 Pierre GASLY Alpine- – 1

14 Lewis HAMILTON Mercedes- – 1

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team– 1

16 Nico HULKENBERG Haas F1 Team- – 1

17 Carlos SAINZ Ferrari- – 1

18 Charles LECLERC Ferrari- – 1

19 Lance STROLL Aston Martin- – 1

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 1

11.43 La sessione non dovrebbe fermarsi troppo a lungo. Le gru stanno già spostando la Haas incidentata.

11.42 Il danese era appena uscito su intermedie. Evidentemente ha perso il controllo della sua Haas nel banking. Il pilota è sceso dalla vettura e torna verso i box.

11.41 BANDIERA ROSSA! Magnussen è a muro in uscita di curva 3!

11.40 Piastri e Ocon sono in azione con le intermedie. Bottas si porta al secondo posto a 927 millesimi da Verstappen, poi Albon a 2.0.

11.39 Fuoripista di Perez in curva 11, il messicano rientra in pista senza problemi, quindi decide di fermarsi ai box. Ne escono invece Ocon e Alonso

11.38 Lawson migliora e si porta a 4.9 da Verstappen. Il neozelandese prova a conoscere macchina e condizioni…

11.37 Norris completa il suo primo giro con intermedie in 1:30.717 a 3.2 da Verstappen che, nel frattempo, è tornato ai box.

11.36 In azione anche Sargeant, Albon e Bottas. Verstappen perde il controllo della sua Red Bull e quasi va a muro in curva 3! Che rischio!

11.35 Lawson chiude il suo primo giro lanciato in 1:35.088 a 7.5 da Verstappen

11.34 Norris entra in pista con le intermedie, Piastri con le full wet come Russell e Perez. Verstappen gira in 1:27.514

11.33 Piloti in azione ovviamente con gomme full wet, intanto esce anche Zhou

11.32 Secondo a uscire proprio Lawson. Il cielo sembra aprirsi in alcuni punti. Vedremo se le condizioni miglioreranno già in questa ora

11.31 Il primo ad uscire è proprio Max Verstappen che ci permette di vedere come la pista sia davvero molto bagnata

11.30 SEMAFORO VERDE! SCATTA LA FP3 DEL GP DI OLANDA!!

11.28 Pochi istanti e si incomincia sotto la pioggia! Ricordiamo che non ci sarà Daniel Ricciardo dopo la frattura del polso nella FP2 di ieri. Al suo posto il neozelandese classe 2002 Liam Lawson!

11.25 La FP2 di ieri ha messo in mostra un Lando Norris velocissimo, confermando coma la McLaren su tracciati simili sia molto performante. Al netto del solito stra-favorito Max Verstappen, occhio anche alle Mercedes con un passo gara davvero molto interessante.

11.22 Iniziamo a pensare alla FP3. In casa Ferrari la pioggia è una “mazzata” non di poco conto. Dopo un venerdì decisamente negativo, con una SF-23 che è apparsa completamente fuori fase a livello di bilanciamento, il team di Maranello confidava di poter lavorare un’ora in maniera importante con i due piloti. A questo punto tutto si complica…

11.19 In 14 occasioni (43,8%) il vincitore è partito dalla pole position. In 24 occasioni (75,0%) il vincitore è partito dalla prima fila. I piloti peggio qualificati ad aver vinto il Gran Premio di Olanda sono René Arnoux e Niki Lauda, che rispettivamente nel 1983 e nel 1985 primeggiarono scattando dalla decima casella.

11.16 Sul fronte dei team, la scuderia più blasonata è la Ferrari, trionfatrice per 8 volte. Hanno bissato la propria affermazione sia Alberto Ascari (1952, 1953) che Niki Lauda (1974, 1977). Inoltre, il Cavallino Rampante ha primeggiato anche con Wolfgang Von Trips (1961), Jacky Ickx (1971), Didier Pironi (1982) e René Arnoux (1983). Oltre alla Scuderia di Maranello, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (3), Red Bull (2), Williams (1) e Mercedes (1).

11.13 Prima di entrare nel vivo della FP3, facciamo un po’ di storia del GP d’Olanda. Max Verstappen è l’unico pilota in attività ad aver vinto il GP d’Olanda, ovviamente sia nel 2021 che nel 2022. Il venticinquenne del Limburgo sta quindi tentando di raggiungere Jim Clark, capace di imporsi in 4 occasioni, di cui peraltro tre consecutive. Lo scozzese ha primeggiato nel 1963, 1964, 1965 e 1967, sempre con la Lotus.

11.10 Max Verstappen è a caccia della nona vittoria consecutiva in questa stagione. Nel caso vi riuscisse pareggerebbe il record di Seb Vettel del 2013 (sempre in Red Bull). Tra una settimana a Monza potrebbe arrivare il decimo successo, nuovo record storico della F1.

11.07 CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 2023

1 RED BULL RACING HONDA RBPT 503

2 MERCEDES 247

3 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 196

4 FERRARI 191

5 MCLAREN MERCEDES 103

6 ALPINE RENAULT 57

7 WILLIAMS MERCEDES 11

8 HAAS FERRARI 11

9 ALFA ROMEO FERRARI 9

10 ALPHATAURI HONDA RBPT 3

11.04 CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2023

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 314

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 189

3 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 149

4 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 148

5 Charles Leclerc MON FERRARI 99

6 George Russell GBR MERCEDES 99

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 92

8 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 69

9 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 47

10 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 35

11 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 34

12 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 22

13 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 11

14 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 9

15 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 5

16 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 4

17 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 3

18 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 2

19 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 0

20 Nyck De Vries NED ALPHATAURI HONDA RBPT 0

21 Daniel Ricciardo AUS ALPHATAURI HONDA RBPT 0

11.01 Sul tracciato olandese è arrivata la pioggia. Non era prevista, ma si è presentata in maniera copiosa. Pista allagata ma precipitazioni che sembrano essere cessate. La situazione migliorerà in vista delle qualifiche?

10.58 Siamo giunti al tredicesimo appuntamento della stagione e il pubblico oranje farà di tutto per sospingere l’idolo di casa, Max Verstappen, verso l’ennesimo trionfo.

10.55 La giornata scatterà alle ore 11.30 con la terza sessione di prove libere, mentre alle ore 15.00 sarà la volta delle qualifiche che delineeranno la griglia di partenza della gara di domani

10.50 Buongiorno e benvenuti a Zandvoort, tra 40 minuti esatti prenderà il via il sabato del GP di Olanda!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del fine-settimana del GP d’Olanda, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Zandvoort, assisteremo a un day-2 particolarmente intenso che prevede la terza sessione di prove libere e le qualifiche. Le squadre e i piloti dovranno lavorare in funzione della massimizzazione della propria prestazione per ottenere il miglior tempo possibile.

La Ferrari va in cerca di risposte. Il primo giorno di prove libere non è stato lusinghiero per la Rossa. Tanti problemi di bilanciamento sulle due SF-23 del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz, specialmente in termini di trazione. Su un circuito angusto, fatto di una successione innumerevole di curve, tra cui due sopraelevate, avere un assetto stabile è troppo importante.

Neanche a dirlo il favorito numero per la pole-position è l’olandese Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha fatto vedere un passo in tutte le condizioni impressionante e davanti al pubblico di casa vorrà ottenere la p.1 in modo da avvicinarsi alla conquista del successo domenicale, che sarebbe il nono consecutivo. Un record, eguagliando quanto fatto da Sebastian Vettel in passato nella stessa annata.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del fine-settimana del GP d’Olanda, round del Mondiale 2023 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costati. Si comincia con la FP3 alle 11.30, mentre le qualifiche prenderanno il via dalle 15.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse