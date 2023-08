LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2023 in DIRETTA: 2° turno per Ganna e Milan, entrano in scena le azzurre del quartetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2023. A Glasgow (Scozia) è in corso una settimana di grandi emozioni con tanti azzurri in gara alla ricerca di risultati di prestigio come accadde un anno fa in Francia. Day-2 intenso per i colori azzurri, con il debutto nella rassegna iridata del quartetto campione del mondo in carica femminile che dovrà lanciare un segnale importante al resto della concorrenza già in qualificazione.

Chiara Consonni, Vittoria Guazzini, Elisa Balsamo, Martina Fidanza apriranno di fatto il programma della manifestazione in mattinata con le batterie dell’inseguimento femminile a squadre per cercare di accedere alle semifinali e restare in corsa per la medaglia d’oro. Le fasi successive del torneo si disputeranno poi sabato 5 (primo turno, semifinali) e domenica 6 agosto (finali). Ci sarà Miriam Vece al via delle qualificazioni dei 500 metri time trial con l’obiettivo di conquistare una difficile finale a otto in programma nella serata.

Nella sessione serale subito in pista il quartetto azzurro con Moro, Milan, Lamon e Ganna a caccia della vittoria nella semifinale contro la Nuova Zelanda. Nell’altra semifinale l’Australia affronta la Danimarca. A seguire la finale dei 500 metri time trial, i quarti di finale della Team Sprint maschile, la scratch race femminile e la finale del Team Sprint maschile dove l’Italia non è presente avendo chiuso al decimo posto la fase di qualificazione.

La sessione mattutina scatterà alle 10.30, quella serale alle 19.45.

