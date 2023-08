Ciclismo su pista, Italia in finale per l’oro con il quartetto! Ganna sugli scudi, sconfitta la Nuova Zelanda!

C’era molta attesa per il primo turno dell’inseguimento a squadre ai Mondiali di ciclismo su pista 2023 in quel di Glasgow. Tutta la pressione sull’Italia, campionessa olimpica in carica e a rischio eliminazione nelle qualificazioni, con una performance tutt’altro che esaltante.

Il quartetto azzurro però non ha deluso e ha risposto presente: la squadra di Marco Villa ha timbrato un ottimo 3:46.855 andando a conquistare la finale per la medaglia d’oro. Assente Simone Consonni, spazio ai tre olimpionici Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan assieme al giovane Manlio Moro: prova contro la Nuova Zelanda dominata in lungo e in largo. Eccezionale soprattutto il solito Ganna che nell’ultimo chilometro e mezzo si è messo davanti a dettare il ritmo e a lanciare la propria squadra verso il successo, con Lamon e Milan a tenere la ruota del fenomeno tricolore.

Domani gli azzurri se la vedranno, nel remake della finale a Cinque Cerchi in Giappone, contro la Danimarca. I danesi sembrano assolutamente di un altro pianeta: devastanti in 3:45.634, nettamente i migliori in pista.

Nella sfida per il bronzo spazio a Nuova Zelanda-Australia.

