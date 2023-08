LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2023 in DIRETTA: il quartetto maschile si gioca l’oro con Ganna e Milan

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2023. A Glasgow (Scozia) si disputa la rassegna iridata pre-olimpica con tanti azzurri in gara alla ricerca di risultati di prestigio come accadde un anno fa in Francia. Day-3 molto importante per i colori azzurri, con il quartetto campione olimpico maschile che va a caccia di una medaglia, così come quello femminile dopo aver fallito ieri l’accesso alle semifinali ma con ancora la possibilità di centrare il bronzo.

Chiara Consonni, Vittoria Guazzini, Elisa Balsamo, Martina Fidanza apriranno di fatto il programma della mattinata con il primo turno che le vedrà opposte al Canada. La vittoria nella sfida diretta non basta. Bisognerà fare uno dei due migliori tempi tra le squadre che saranno escluse dalla finale per l’oro per potersi andare a giocare il bronzo nella finale in programma in serata. per cercare di accedere alle semifinali e restare in corsa per la medaglia d’oro. In programma nella sessione mattutina anche le eliminatorie, i sedicesimi di finale e gli ottavi della velocità individuale maschile e ovviamente le specialità paralimpiche

Nella sessione serale subito in pista il quartetto azzurro con Moro, Milan, Lamon e Ganna a caccia di una medaglia. La favorita numero uno è la Danimarca. Nel programma serale anche il primo turno e i ripescaggi del keirin femminile e le finali dell’inseguimento a squadre femminile, oltre alle gare paralimpiche.

