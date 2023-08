Calendario Mondiali ciclismo su pista 2023 oggi: orari 4 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Seconda giornata di gare ai Mondiali di ciclismo su pista 2023, inseriti all’interno della rassegna iridata multidisciplinare organizzata dall’UCI nella città scozzese. Ieri le prime gare e le prime medaglie assegnate, oggi ancora un programma molto fitto, con tanti azzurri protagonisti.

Subito in pista le azzurre del quartetto, che partiranno dalle qualificazioni per tentare l’ardua impresa di confermare l’iride centrato lo scorso anno. La mattinata si chiuderà poi con le qualificazioni per i 500 m da ferma, che vedrà tra le protagoniste Miriam Vece, unica speranza azzurra nella velocità al femminile.

Nela sessione serale invece tornerà in pista il quartetto maschile, che dovrà cambiare marcia per arrivare a giocarsi l’oro in finale. Tra le finali della velocità ci sarà spazio anche per lo scratch femminile, con Martina Fidanza a caccia di uno storico tris consecutivo.

La diretta tv dei Mondiali di ciclismo su pista, che si terranno dal 3 al 9 agosto, sarà assicurata da Rai Sport ed Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale della manifestazione iridata.

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2023 OGGI

10.30 Qualificazioni – Inseguimento a squadre femminile (Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Chiara Consonni, Elisa Balsamo)

12.12 Qualificazioni – 500 m time trial femminile (Miriam Vece)

19.42 Primo turno – Inseguimento a squadre maschile (Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni, Francesco Lamon)

20.23 Finali – 500 m time trial femminile (ev. Miriam Vece)

20:45 Primo turno – Team sprint maschile

20:58 Scratch femminile (Martina Fidanza)

21:30 Finali – Team sprint maschile

MONDIALI CICLISMO SU PISTA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 fino alle 20.30, poi RaiSport; Eurosport1.

Diretta streaming: Rai Play, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN.

Diretta live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse