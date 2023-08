L’Italia si sta preparando per essere grande protagonista nella Finale della 4×100 maschile ai Mondiali 2023 di atletica leggera. Questa sera (ore 21.40) la nostra Nazionale scenderà sulla pista di Budapest per cercare una nuova impresa, gli azzurri hanno tutte le carte in regola per lottare per una medaglia nella capitale ungherese. Il quartetto tricolore ha firmato il miglior tempo assoluto in batteria, ovvero un rilevante 37.65 che è anche il secondo crono della storia del Bel Paese e che rappresenta la miglior prestazione mondiale stagione.

La staffetta italiana vuole regalarsi una magia indelebile nella penultima giornata di questa rassegna iridata e per l’occasione Filippo Di Mulo, responsabile della velocità, ha giustamente confermato la formazione che ieri si è esaltata nel turno preliminare. Roberto Rigali verrà schierato al lancio dopo aver convinto in uscita dai blocchi di partenza e aver passato un buon testimone a Marcell Jacobs. Il Campione Olimpico dei 100 metri dovrà scatenarsi nella seconda frazione: dopo il roboante 8.81 di ieri, il velocista lombardo cercherà di ripetersi per trascinare questo gruppo verso uno nuova apoteosi.

Dovrà filare via alla perfezione il passaggio di bastoncino con Lorenzo Patta, confermato in terza frazione dopo che a Tokyo era l’apripista. Il sardo cercherà di pennellare una curva di lusso in modo da lanciare al meglio Filippo Tortu sul rettilineo finale: il brianzolo avrà ancora l’onere e l’onore di portare al traguardo il bastoncino come era accaduto ai Giochi, cercando di portare a casa il risultato di prestigio. Gli azzurri correranno in corsia 5, gli USA sono i grandi favoriti per la vittoria, Giamaica e Gran Bretagna sembrano le altre pretendenti al podio, ma attenzione al solido Giappone e all’outsider Sudafrica. Di seguito la formazione dell’Italia per la finale della 4×100 ai Mondiali.

FORMAZIONE ITALIA FINALE 4X100 MONDIALI ATLETICA

Roberto Rigali – Marcell Jacobs – Lorenzo Patta – Filippo Tortu

Foto: Colombo/FIDAL