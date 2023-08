Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Alessandra Bonora e Giancarla Trevisan confezionano una splendida prestazione e si qualificano per la finale nella staffetta 4×400 femminile ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Budapest. Il quartetto azzurro ha concluso al terzo posto la seconda batteria di semifinale in 3’23″86, migliorando di oltre un secondo il record italiano. Di seguito le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Rai Sport dalle nostre portacolori.

Mangione: “Ieri ci siamo gasate con le batterie delle 4×100. Stasera mentre eravamo nella cool room abbiamo visto anche i nostri compagni della 4×400 e ci siamo dette che potevamo fare molto di più. Volevamo questo record italiano e ci abbiamo creduto dall’inizio alla fine. Ci siamo caricate davvero tanto. Io volevo riscattarmi dalla gara individuale e oggi mi usciva il fumo da tutte le parti. In vista di domani non ci fa paura nessuno”

Folorunso: “Di energia mi sembrava di averne poca oggi, perché comincia ad essere il quinto 400 della settimana e devo dire che mi sono dovuta fare un po’ forza. Le mie compagne mi hanno dato tanta energia e ho cercato di trasmettere a loro un po’ della mia. Il record italiano era un obiettivo fattibile, avevamo quello in mente e ovviamente di conseguenza la qualificazione per la finale. Sono fiera delle mie ragazze“.

Alessandra Bonora: “Oggi era la mia prima gara in Nazionale assoluta, quindi ero carichissima. Ieri ci siamo gasate e avevo molta voglia di correre e dimostrare che la mia stagione è andata bene. Sono contenta. Quando ho sentito arrivare dietro di me la belga, ho cercato di non farmi superare ma poi lei è andata. Comunque ho tenuto ed è arrivato anche il record, sono fiera delle mie compagne”

Giancarla Trevisan: “Sono molto felice di correre con queste ragazze. Ho provato a dare tutto alla fine e sono molto felice“.

