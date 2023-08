L’Italia ha strabiliato nelle batteria della staffetta 4×100 ai Mondiali di atletica 2023 a Budapest (Ungheria). Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu hanno stampato il miglior tempo assoluto con il tempo di 37.65, non distante da quel 37.50 leggendario che valse il titolo olimpico a Tokyo 2020.

Rispetto al quartetto olimpionico mancava Fausto Desalu, fuori forma anche a causa di vari acciacchi fisici subiti in questa stagione e sostituito dall’ottimo Rigali, ormai una certezza che aveva già fornito segnali di grande affidabilità nelle scorse settimane. Jacobs ha letteralmente trascinato il quartetto con una frazione da 8″81, Patta è stato solido in terza frazione, mentre Filippo Tortu è apparso trasformato rispetto alla deludente batteria dei 200 metri, confermandosi un incredibile uomo squadra.

Questa Italia ha dimostrato di potersi giocare una medaglia. Gli Stati Uniti, che hanno risparmiato Noah Lyles, restano i grandi favoriti per il titolo, ma per un posto sul podio gli azzurri venderanno carissima la pelle. Le altre avversarie degli azzurri saranno Giamaica, Giappone, Sud Africa, Francia, Gran Bretagna e Brasile.

La finale della staffetta 4×100 ai Mondiali di atletica andrà in scena sabato 26 agosto alle 21.40. Sarà visibile in tv, gratis e in chiaro, su Rai2 e in abbonamento su SkySport Summer.

QUANDO LA FINALE DELLA 4X100 AI MONDIALI DI ATLETICA?

Sabato 26 agosto

Ore 21.40: Finale staffetta 4×100 – Diretta tv su Rai2 e SkySport Summer

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA STAFFETTA

Diretta tv: Rai2 e SkySport Summer (201)

Diretta streaming: RaiPlay, Now, SkyGo

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Colombo / Fidal