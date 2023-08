Atletica, Ottavia Cestonaro: “Spero di fare il personale prima della fine della stagione”

Chiude al decimo posto nella finale del salto triplo femminile dei Mondiali 2023 di atletica leggera l’azzurra Ottavia Cestonaro: l’italiana si ferma a 14.05 e non riesce ad accedere ai tre salti conclusivi, lasciando la competizione al termine del terzo turno. L’azzurra ha poi parlato ai microfoni di Rai Sport.

La voce di Ottavia Cestonaro è rotta dall’emozione: “L’analisi della gara è abbastanza semplice: il primo salto è stato non perfetto ma oltre i 14 metri, il secondo è stato nullo di pochissimo ed era attorno al mio personale, nel terzo salto non mi sono sentita le gambe. Sto lavorando tanto da quando ho cambiato la gamba di stacco“.

L’azzurra guarda comunque il bicchiere mezzo pieno: “Se va così è perché sono destinata a dover resistere di più per raggiungere i miei traguardi. Io non mollo, ringrazio il mio gruppo sportivo e l’equipe che lavora con me. Spero di fare il personale prima della fine della stagione“.

Foto: LaPresse