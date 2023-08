L’Italia è tornata a risplendere in staffetta, a due anni dal trionfo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e dopo una stagione in cui non si erano collezionati soltanto eliminazioni in batteria. La nostra Nazionale ha giganteggiato nella seconda batteria della 4×100 ai Mondiali 2023 di atletica leggera, imponendosi con il tempo di 37.65, ovvero la miglior prestazione mondiale stagionale, due centesimi meglio rispetto a quanto corso dagli USA nella prima batteria.

Roberto Rigali ha convinto al lancio e ha passato il testimone a Marcell Jacobs. Il Campione Olimpico dei 100 metri è in evidente crescita e ha corso un lanciato superbo da 8.81. Bravissimo Lorenzo Patta nella terza curva, poi passaggio di testimone un po’ schiacciato con Filippo Tortu, che sul rettilineo ha fatto il suo consueto lavoro in staffetta.

L’Italia si è lasciata alle spalle il Sudafrica di Akani Simbine (37.72) e la Gran Bretagna (38.01) trascinata da Jeremiah Azu, Adam Gemili, Jona Efoloko ed Eugene Amo-Dadzie. Di seguito il VIDEO della batteria della 4×100 vinta dall’Italia ai Mondiali 2023 di atletica leggera.

VIDEO ITALIA 4X100, VINTA LA BATTERIA AI MONDIALI

r

Foto: Colombo/FIDAL