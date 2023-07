WTA Amburgo 2023: il tabellone. Paolini e Trevisan al via, Donna Vekic guida il seeding

Dal 2021 il tennis femminile ha ripreso un posto ad Amburgo, dove ha vissuto molti momenti storici nel passato. La mente corre ovviamente al 1993, dato che proprio trent’anni fa Günter Parche, che nel frattempo è deceduto, accoltellò Monica Seles. Un’infamia, questa, dovuta alla sua ossessione per Steffi Graf. Se si vuole invece rimanere sul piano tennistico, fino alla scomparsa dal calendario del torneo (durata dal 2003 al 2020), in generale c’è stato un susseguirsi di big vincitrici.

Stavolta a difendere il titolo è Bernarda Pera: l’americana ricomincia da numero 3 del seeding, affrontando una qualificata e trovandosi in una zona di tabellone anche piuttosto complessa da gestire, con Kanepi e Grabher pronte a piazzare colpi a sorpresa.

C’è anche Jasmine Paolini, che arriverà indubbiamente rinfrancata dalla finale (almeno) di Palermo. La toscana si trova anche con un tabellone da buone speranze, con la kazaka Yulia Putintseva ai quarti e, in generale, varie insidie evitate.

Per quel che riguarda Martina Trevisan, invece, esordio non propriamente durissimo, ma il problema può essere quello del secondo turno con la colombiana Camila Osorio, oltre naturalmente a un eventuale appuntamento con la numero 1 del seeding, la croata Donna Vekic. Anche se, per lei, l’australiana Storm Hunter osso facile non è.

WTA 250 AMBURGO: TABELLONE

Vekic (CRO) [1]-Hunter (AUS)

Noha Akugue (GER) [WC]-Pigossi (BRA)

Trevisan (ITA)-Kalieva (USA)

Rakhimova-Osorio (COL) [8]

Pera (USA) [3]-Qualificata

Qualificata-Kanepi (EST)

Shnaider-Qualificata

Qualificata-Grabher (AUT) [5]

Putintseva (KAZ) [6]-Qualificata

Seidel (GER) [WC]-Niemeier (GER) [WC]

Carlé (ARG)-Korpatsch (GER)

Qualificata-Paolini (ITA) [4]

Rus (NED) [7]-Timofeeva [SE]

Tomova (BUL)-Podoroska (ARG)

Schmiedlova (SVK)-Udvardy (HUN)

Lys (GER)-Sherif (EGY) [2]

