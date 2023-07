WTA Palermo 2023: Jasmine Paolini vola in finale! Sara Sorribes Tormo dura un set, poi cede fisicamente

Jasmine Paolini è la prima finalista del torneo WTA 250 di Palermo, che per il secondo anno consecutivo vedrà una giocatrice azzurra all’ultimo atto. La toscana batte con il punteggio di 7-6(6) 6-0 la spagnola Sara Sorribes Tormo. Un confronto dai due volti, questo, in cui l’iberica sostanzialmente cede a livello fisico una volta ceduto il primo parziale. Ora una tra la cinese Qinwen Zheng e l’egiziana Mayar Sherif.

Il set d’apertura fa subito capire quale possa essere il canovaccio: scambi lunghi, impostazione tattica continua e turni di servizio che non sono particolarmente facili a tenersi. Paolini il suo lo perde subito ai vantaggi, ma se lo riprende nel quarto gioco strappando parecchi applausi a un pubblico che diventa sempre più numeroso a ogni game dispari. Dopo aver recuperato sul 2-2, l’azzurra cede di nuovo la battuta a 30, ma, sul 2-4, ritrova improvvisamente il rovescio, soprattutto lungolinea, e con quello si rimette in carreggiata fino al 5-4. A quel punto, dopo lotta di vario genere, si va al tie-break, anche questo molto incerto (e con Sorribes Tormo che, sull’1-3, cancella il segno di una palla dubbia per dare il punto a Paolini, guadagnandosi gli applausi di tutti), ma che, al secondo set point, l’italiana si guadagna con un bel dritto.

Dopo quest’ora e 18 minuti, le premesse per una battaglia sportiva ci sono tutte, ma queste non vengono rispettate. Succede, infatti, che la spagnola abbia un calo fisico importante e improvviso dopo il game in cui avrebbe potuto trovare il controbreak sull’1-1. Di fatto, Sorribes Tormo si muove sempre di meno, non chiama medical time out (il che fa supporre un problema non trattabile, come possono essere i crampi) e lascia campo libero a Paolini. Il 6-0 arriva rapido, in meno di mezz’ora, e consegna all’originaria di Bagni di Lucca la terza finale 250 della carriera.

Per quel che possa contare in un match che, di fatto, tale è stato a metà, il dato vincenti-errori gratuiti fa capire una volta di più la diversità del tennis delle due. 41-27 il conto di Paolini, appena 10-9 quello di Sorribes Tormo. Al di là di tutto, il 4/17 della spagnola sulla seconda è numero che non l’aiuta.

