ATP Newport 2023: Mannarino sfiderà in finale la favola di Michelsen

Saranno Adrian Mannarino e Alex Michelsen a giocare la finale del torneo ATP 250 di Newport, su un’erba che si caratterizza per essere l’ultima dell’anno ad alto livello, nonché quella più vicina alla Hall of Fame del tennis ivi sita. E se il francese sui prati è noto che sa giocare, per quanto riguarda l’americano siamo di fronte a una delle storie e imprese più incredibili del 2023.

Partendo dal derby tutto transalpino tra Mannarino e Ugo Humbert, la prevalenza è anche troppo netta a favore del trentacinquenne nato a 15 km da Parigi. Lo è anche più del 6-4 6-3 finale, già per il doppio break di vantaggio nel primo set soltanto parzialmente ridotto, benché le chance di togliersi la battuta a vicenda siano tante da una parte e dall’altra. Complessivamente Mannarino mostra più mordente nel secondo parziale rispetto al primo, andandosi a prendere di forza, e al quinto match point, l’ultimo atto.

Quanto alla seconda semifinale, tutti si aspettano John Isner. E in effetti il gigante trentottenne della North Carolina il suo lo fa: ha tre palle break, ne annulla una nel corso del primo set. Il tie-break, però, lo tradisce e, sullo slancio (al contrario), perde la battuta nel game d’apertura del secondo parziale. Il 7-6(6) 6-4 che va così a premiare Michelsen è qualcosa che rimarrà ben inserito nella memoria del diciottenne californiano, improvvisamente catapultato dentro una realtà molto più grande di quella finora vissuta.

Per lui, infatti, finora c’erano state soltanto un paio di finali Challenger, l’ultima delle quali vinta proprio questo mese a Chicago. Sfidare Mannarino, però, è un’altra cosa: vero è che il francese, pur avendo un bilancio di 2-10 negli ultimi atti, è strafavorito, ma qui si parla di una situazione in cui le variabili impazzite diventano tante.

