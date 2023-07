ATP Atlanta 2023: il tabellone. Si rivede Kei Nishikori, subito Monfils-Kokkinakis. Fritz numero 1 del seeding

La storia dell’ATP 250 di Atlanta finora, a livello di albo d’oro, si compone di due soli Paesi: Stati Uniti e Australia. Nello specifico, sulle 12 edizioni disputate fino al 2022, la metà di esse ha il nome di John Isner come vincitore. Il resto appartiene ad altri due grandi nomi del tennis USA, Mardy Fish ed Andy Roddick, poi ci sono in quota aussie Nick Kyrgios e (due volte) Alex de Minaur.

Ma, in quest’occasione, non è il fatto che quest’ultimo torni per difendere titolo e punti la vera notizia. E, forse, non lo è neanche un frizzante Monfils-Kokkinakis al primo turno, match degno del campo centrale con certezza ben più che assoluta.

Questo torneo, infatti, vede il ritorno di Kei Nishikori a livello ATP. Il giapponese, che in queste settimane ha giocato tre Challenger vincendone uno (e negli altri ha perso da figure valide, come Kudla e il sempre più clamoroso Michelsen), dopo i guai all’anca, l’intervento e qualche altro problema a un piede è ora numero 438 del mondo. E gioca sul circuito maggiore per la prima volta da Indian Wells 2021 (giocato a ottobre e non, come da tradizione, in primavera per quelle che erano ancora le conseguenze della pandemia di Covid-19).

Il primo avversario del finalista degli US Open 2014 sarà l’australiano Jordan Thompson, ed è interessante notare come il nipponico sia nella zona di Ben Shelton e Taylor Fritz, che a livello di teste di serie, se le rispettassero, potrebbero dar vita al quarto di finale indubbiamente più scintillante dell’intero tabellone, almeno per il pubblico USA.

ATP 250 ATLANTA 2023: TABELLONE

Fritz (USA) [1]-Bye

Wu (CHN)-Moutet (FRA)

Thompson (AUS)-Nishikori (JPN) [PR]

Qualificato-Shelton (USA) [6]

Evans (GBR) [3]-Bye

Isner (USA) [SE]-Koepfer (GER)

Cressy (USA)-Michelsen (USA) [SE]

Qualificato-Wolf (USA) [8]

Eubanks (USA) [5]-Martin (USA) [WC]

Nakashima (USA)-Purcell (AUS)

Quinn (USA) [WC]-Vukic (AUS)

Bye-Nishioka (JPN) [4]

Humbert (FRA) [7]-Lestienne (FRA)

Qualificato-Qualificato

Monfils (FRA) [WC]-Kokkinakis (AUS)

Bye-de Minaur (AUS) [2]

Foto: LaPresse