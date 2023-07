Volley, l’Italia rimonta la Francia agli Europei Under 17: sigillo al tie-break, Garello mattatore

L’Italia ha sconfitto la Francia per 3-2 (22-25; 25-21; 20-25; 25-23; 15-11) agli Europei Under 17 di volley maschile. Gli azzurri sono riusciti a recuperare da 1-2 e 8-11, risalendo la china contro la compagine transalpina e conquistando la seconda vittoria consecutiva in questa rassegna continentale di categoria dopo quella ottenuta ieri sera contro l’Olanda.

La nostra Nazionale occupa il secondo posto nel gruppo II (2 successi, 5 punti) alle spalle della Spagna (2 affermazioni, 6 punti) e continua a mettere fieno in cascina per puntare alla qualificazione alle semifinali. L’appuntamento di domani contro la Serbia assumerà un peso specifico estremamente rilevante in ottica passaggio del turno.

Prova sopra le righe da parte del bomber Nicolò Garello (23 punti, 3 muri) supportato in attacco da Manuel Zlatanov e Gianluca Cremonini (10 punti a testa), senza dimenticarsi di Simone Bertoncello (5). Il regista Simone Porro (6 punti, 3 muri) ha ben sfruttato anche i centrali Alessandro Benacchio (11 punti, 3 muri) e Lorenzo Ciampi (9). Alla Francia non sono bastati Andrej Jokanovic (25 punti, 6 muri) e Mathys Lapierre (17).

Foto: Fipav