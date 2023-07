Volley, il Giappone surclassa la Slovenia e approda in semifinale: Ishikawa scatenato in Nations League

Il Giappone ha sconfitto la Slovenia per 3-0 (26-24; 25-18; 25-22) e si è qualificato alle semifinali della Nations League 2023 di volley maschile. La compagine nipponica, seconda nella fase preliminare, si è imposta con il massimo scarto al suo esordio nella Final Eight di Danzica (Slovenia), eliminando in maniera perentoria la settima forza della fase a gironi. Gli asiatici si sono confermati autentica mina vagante nel prestigioso torneo internazionale itinerante e sabato torneranno in campo per affrontare la vincente dell’ultimo quarto di finale tra Polonia e Brasile. Dall’altra parte del tabellone, invece, si incroceranno Italia e USA.

Prestazione semplicemente straripante da parte del capitano Yuki Ishikawa. Lo schiacciatore ha messo a segno 27 punti (4 muri), ben spalleggiato di banda da Ran Takahashi (9) e dall’opposto Yuji Nishida (12 punti). Il palleggiatore Masahiro Sekita ha potuto usufruire al meglio dei centrali Taishi Onodera e Akihiro Yamauchi (6 punti a testa). Tra le fila della Slovenia sono mancati gli attaccanti Rok Mozic (10) e Klemen Cebulj (9), non sono bastati il centrale Alen Pajenk (12 punti) e il capitano Tine Urnaut (12). Il Giappone è stato decisamente più incisivo in attacco (54 contro 41), primeggiando anche a muro (6 contro 5) e al servizio (2 ace contro 0).

Foto: FIVB