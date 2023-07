Sport in tv oggi (martedì 4 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 4 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Si comincia dal mattino con gli azzurri del volley che affronteranno, nell’ambito della Nations League, il Brasile in una sfida da sempre molto affascinante. Prima giornata di gare a Belgrado (Serbia) per gli Eurojunior di nuoto: i nuovi prospetti continentali vorranno mettersi in evidenza prima di fare il grande salto nel mondo dei grandi.

Nuovamente protagonista la Nazionale italiana U20 di rugby nella rassegna iridata, sul cammino degli azzurrini ci sarà la Georgia. Giornata di tanti incontri a Wimbledon nel primo turno e con molti giocatori nostrani in campo. Tiene banco il derby tricolore tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. In tutto questo, grande spazio al Tour de France con la quarta tappa, la prima in territorio francese, dopo le prime tre uscite in Spagna.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 4 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 4 luglio

09.00 Volley, Nations League: Italia vs Brasile – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo, NOW e su Volleyball World Tv

10.00 Nuoto, Europei juniores: prima giornata (batterie) – Diretta streaming su LEN Tv.

11.00 Rugby, Mondiali U20: Italia-Georgia – Diretta streaming su World Rugby (https://www.world.rugby/)

11.21 Ciclismo, Giro d’Italia donne: quinta tappa (Salassa-Ceres) – Diretta tv dalle 12.45 su RaiSport HD, in diretta streaming su RaiPlay, dalle 13.00 su eurosport.it, Discovery+.

12.00 Tennis, Wimbledon: primo turno – Diretta tv su Sky Sport (9 canali). Un match in differita su SuperTennis alle 21:00, in streaming su SkyGo e su NOW. La differita andrà in onda in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.

(Berrettini vs Sonego 1° incontro dalle 12.00; Errani vs Brengle 1° incontro dalle 12.00; Cocciaretto vs Osorio non prima delle 13.30; Stefanini vs Kontaveit non prima delle 13.30; Arnaldi vs Carballes Baena 2° incontro e inizio programma dalle 12.00; Giorgi vs Gracheva 3° incontro e inizio programma dalle 12.00; Cecchinato vs Jarry 4° incontro e inizio programma dalle 12.00; Bronzetti vs Cristian 5° incontro e inzio programma dalle 12.00)

13.20 Ciclismo, Tour de France: quarta tappa (Dax-Nogaro) – Diretta tv dalle 12.45 su Eurosport1 HD e dalle 14.45 su Rai 2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su RaiPlay.

17.00 Nuoto, Europei juniores: prima giornata (semifinali/finali) – Diretta streaming su LEN Tv.

