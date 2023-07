LIVE Nuoto, Europei juniores 2023 in DIRETTA: l’Italia punta in alto con Curtis e Vetrano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei juniores di Belgrado (Serbia). Nella piscina del centro sportivo ‘Milan Gale Muškatirović’, un day-1 nel quale si assegneranno i primi titoli e in cui le emozioni non mancheranno.

L’Italia si presenta a Belgrado con la squadra più numerosa, considerati i suoi 42 elementi, a precedere in questa particolare classifica la Germania (39) e la Gran Bretagna (34). Saranno in gara i nuotatori di 40 nazioni per un totale di 583 atleti, per la seconda edizione consecutiva non sono ammessi alla competizione i giovani nuotatori di Russia e Bielorussia, visto quanto sta accadendo in Ucraina.

Si parte con le batterie dei 200 stile libero femminili con Vetrano, Biagiotti, Sama e Zanin, a seguire nella medesima specialità maschile risponderanno presente Ragaini, Bertoni, Mao e Barbotti. Nei 400 misti donne è prevista l’iscrizione ancora di Vetrano, mentre nei 50 dorso donne Curtis, Giorlier, Salvato e Consiglio terranno alto il vessillo italico.

Nei 50 dorso uomini altro quartetto d’atleti formato da Bacico, Del Signore, Lancissi e da Gregucci. Nei 50 rana donne Della Corte, Mati, Principi e Mancini saranno chiamate in causa, mentre nella prova maschile Borsato e Grandini andranno in cerca di un risultato significativo. Nei 200 delfino uomini Camozzi e Ragaini saranno i rappresentanit nostrani, nei 1500 stile libero donne Dandrea e Giannelli dovranno spendersi nella gara più lunga del programma in piscina. Grande attenzione, poi, alle prestazioni delle 4×100 sl uomini e donne.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei juniores di Belgrado (Serbia): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Le batterie saranno in programma dalle 10.00, mentre semifinali e finali inizieranno dalle 17.00. Buon divertimento!

