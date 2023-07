Wimbledon 2023 oggi: orari martedì 4 luglio, ordine di gioco, programma, tv, streaming, italiani in campo

Seconda giornata, oggi martedì 4 luglio, nel torneo di Wimbledon. Sull’erba di Courch Road le emozioni non mancheranno e saranno tanti i giocatori italiani a scendere in campo per centrare la qualificazione al secondo turno dello Slam di Londra.

E’ il giorno del derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. In apertura del programma del campo 12, dalle 12.00 italiane, i due azzurri si affronteranno in un remake della sfida di Stoccarda, vinta in quella circostanza da Sonny. Fari puntati poi anche sulla sfida tra Jasmine Paolini e Petra Kvitova (secondo match sul Court 2), con la toscana che dovrà essere autrice di un’impresa per battere la due-volte vincitrice dei Championships.

Difficile anche l’impegno di Marco Cecchinato contro il cileno Nicolas Jarry, nel terzo incontro del campo 5, mentre Errani-Brengle e Arnaldi-Carballes Baena saranno rispettivamente il primo e secondo incontro sul Court 7. Nel quarto match del campo 14 Lucia Bronzetti giocherà contro la rumena Cristian, Camila Giorgi invece affronterà la francese Gracheva nel secondo confronto del campo 15.

A chiudere il cerchio in casa Italia, i recuperi degli incontri non disputati ieri per oscurità, ovvero Lucrezia Stefanini contro l’estone Anett Kontaveit non prima delle 13:30 sul Court 6, mentre Elisabetta Cocciaretto giocherà sul Court 5 non prima delle 13.30 contro la colombiana Camila Osorio.

La seconda giornata dell’edizione 2023 del torneo di Wimbledon inizierà dalle ore 12:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su nove canali messi a disposizione da Sky Sport, che garantirà la copertura tramite Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Tennis (205) e i sei canali Calcio (251-256) adattati per la circostanza alla copertura dell’evento. SuperTennis offrirà inoltre la differita di un match a scelta alle ore 21:00. La diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO WIMBLEDON 2023: ORDINE DI GIOCO PRIMA GIORNATA

Martedì 4 luglio

CENTRE COURT (dalle ore 14:30)

Shelby Rogers (USA) v Elena Rybakina (KAZ) [3]

Ryan Peniston (GBR) v Andy Murray (GBR)

Panna Udvardy (HUN) v Aryna Sabalenka [2]

NO.1 COURT (dalle ore 14:00)

Carlos Alcaraz (ESP) [1] v Jeremy Chardy (FRA)

Ons Jabeur (TUN) [6] v Magdalena Frech (POL)

Cameron Norrie (GBR) [12] v Tomas Machac (CZE)

NO.2 COURT (dalle ore 12:00)

Dominic Thiem (AUT) v Stefanos Tsitsipas (GRE) [5]

Non prima delle 13:30

Quentin Halys (FRA) leads Daniel Evans (GBR) [27]

Jasmine Paolini (ITA) v Petra Kvitova (CZE) [9]

Heather Watson (GBR) v Barbora Krejcikova (CZE) [10]

Daniil Medvedev [3] v Arthur Fery (GBR)

NO.3 COURT (dalle ore 12:00)

George Loffhagen (GBR) v Holger Rune (DEN) [6]

Non prima delle 13:30

Yannick Hanfmann (GER) Taylor Fritz (USA) [9]

Maria Sakkari (GRE) [8] v Marta Kostyuk (UKR)

Alexander Zverev (GER) [19] v Gijs Brouwer (NED)

Sonay Kartal (GBR) v Madison Keys (USA) [25]

COURT 12 (dalle ore 12:00)

Matteo Berrettini (ITA) v Lorenzo Sonego (ITA)

Non prima delle 13:30

Denis Shapovalov (CAN) [26] Radu Albot (MDA)

Karolina Pliskova (CZE) [18] v Natalija Stevanovic (SRB)

Alison Riske-Amritraj (USA) v Paula Badosa (ESP)

Frances Tiafoe (USA) [10] v Yibing Wu (CHN)

COURT 18 (dalle ore 12:00)

Katie Boulter (GBR) v Daria Saville (AUS)

Kimmer Coppejans (BEL) v Alex De Minaur (AUS) [15]

Sho Shimabukuro (JPN) v Grigor Dimitrov (BUL) [21]

Karolina Muchova (CZE) [16] v Jule Niemeier (GER)

COURT 4 (dalle ore 12:00)

Ysaline Bonaventure (BEL) v Zhuoxuan Bai (CHN)

Non prima delle 13:30

Shuai Zhang (CHN) v Donna Vekic (CRO) [20]

Jiri Lehecka (CZE) v Sebastian Ofner (AUT)

Alejandro Davidovich Fokina (ESP) [31] v Arthur Fils (FRA)

Jessica Bouzas Maneiro (ESP) v Anhelina Kalinina (UKR) [26]

COURT 5 (dalle ore 12:00)

Alexandre Muller (FRA) v Arthur Rinderknech (FRA)

Non prima delle 13:30

Camila Osorio (COL) v Elisabetta Cocciaretto (ITA)

Carol Zhao (CAN) v Tamara Korpatsch (GER

Marco Cecchinato (ITA) v Nicolas Jarry (CHI) [25]

COURT 6 (dalle ore 12:00)

Marcos Giron (USA) v Hugo Dellien (BOL)

Non prima delle 13:30

Anett Kontaveit (EST) v Lucrezia Stefanini (ITA)

Aliaksandra Sasnovich v Nuria Parrizas Diaz (ESP)

Ilya Ivashka v Federico Coria (ARG)

COURT 7 (dalle ore 12:00)

Madison Brengle (USA) v Sara Errani (ITA)

Matteo Arnaldi (ITA) v Roberto Carballes Baena (ESP)

Viktorija Golubic (SUI) v Anna Karolina Schmiedlova (SVK)

Dominic Stricker (SUI) v Alexei Popyrin (AUS)

COURT 8 (dalle ore 12:00)

Bernarda Pera (USA) [27] v Viktoriya Tomova (BUL)

Non prima delle 13:30

Benjamin Bonzi (FRA) leads Harold Mayot (FRA)

Jiri Vesely (CZE) v Sebastian Korda (USA) [22]

Jason Kubler (AUS) v Ugo Humbert (FRA)

Yanina Wickmayer (BEL) v Anna Blinkova

COURT 9 (dalle ore 12:00)

Christopher O’Connell (AUS) v Hamad Medjedovic (SRB)

Sorana Cirstea (ROU) v Tatjana Maria (GER)

Marc-Andrea Huesler (SUI) v Yosuke Watanuki (JPN)

Non prima delle 18:30

Mirra Andreeva v Xiyu Wang (CHN)

COURT 10 (dalle ore 13:30)

Roman Safiullin leads Roberto Bautista Agut (ESP) [20]

COURT 11 (dalle ore 12:00)

Kaja Juvan (SLO) v Margarita Betova

Non prima delle 13:30

Tomas Martin Etcheverry (ARG) [29] Bernabe Zapata Miralles (ESP)

Nao Hibino (JPN) v Alize Cornet (FRA)

Christopher Eubanks (USA) v Thiago Monteiro (BRA)

Adrian Mannarino (FRA) v Alexander Shevchenko

COURT 14 (dalle ore 12:00)

Ben Shelton (USA) [32] v Taro Daniel (JPN)

Non prima delle 13:30

Borna Coric (CRO) [13] leads Guido Pella (ARG)

Francisco Cerundolo (ARG) [18] v Nuno Borges (POR)

Greet Minnen (BEL) v Jelena Ostapenko (LAT) [17]

Jaqueline Cristian (ROU) v Lucia Bronzetti (ITA)

COURT 15 (dalle ore 12:00)

Anastasia Potapova [22] v Celine Naef (SUI)

Non prima delle 13:30

Sloane Stephens (USA) v Rebecca Peterson (SWE)

Varvara Gracheva (FRA) v Camila Giorgi (ITA)

Shintaro Mochizuki (JPN) v Tommy Paul (USA) [16]

Beatriz Haddad Maia (BRA) [13] v Yulia Putintseva (KAZ)

COURT 16 (dalle ore 12:00)

Anastasia Potapova [22] v Celine Naef (SUI)

Non prima delle 13:30

Lloyd Harris (RSA) v Gregoire Barrere (FRA)

Milos Raonic (CAN) v Dennis Novak (AUT)

Irina-Camelia Begu (ROU) [29] v Rebecca Marino (CAN)

Non prima delle 18:00

Anna Bondar (HUN) v Bianca Andreescu (CAN)

COURT 17 (dalle ore 12:00)

Emma Navarro (USA) v Ekaterina Alexandrova [21]

Non prima delle 13:30

Danielle Collins (USA) leads Julia Grabher (AUT)

Maxime Cressy (USA) v Laslo Djere (SRB)

Zhizhen Zhang (CHN) v Botic Van De Zandschulp (NED)

Linda Noskova (CZE) v Dalma Galfi (HUN)

PROGRAMMA WIMBLEDON 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (9 canali, tra cui SkySport Summer, SkySport Tennis e SkySport 4K). Un match in differita su SuperTennis alle 21:00.

Diretta streaming: Sky Go, Now

Diretta Live testuale: OA Sport (Giorgi vs Gracheva; Berrettini vs Sonego; Arnaldi vs Carballes Baena)

Foto: LaPresse