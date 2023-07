LIVE Giro Donne 2023, tappa di oggi in DIRETTA: finale movimentato, Longo Borghini sfida Van Vleuten

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quinta tappa del Giro Donne 2023, uno degli appuntamenti più prestigiosi per il ciclismo femminile dell’intera estate.

Una corta ma movimentato percorso caratterizza la frazione odierna: saranno solamente 105,6 i chilometri da affrontare, ma lo spazio per rifiatare sarà poco. Si parte da Salassa (TO) e, dopo un breve tratto pianeggiante, le atlete dovranno vedersela con il Passo del Lupo (9,8 km all’8,6%), il quale può già mietere parecchie vittime nei primi scampoli della corsa. Al termine della ripida discesa che sussegue il Passo del Lupo, il tracciato presenta dislivelli non importanti, ma un continuo saliscendi darà fastidio alle ragazze. Negli ultimi 25 km sono piazzati ulteriori due GPM di terza categoria, rispettivamente a Vietti (10,8 km al 3,7%) e Sant’Ignazio (4,1 km all’8,2%), prima dello strappo finale in direzione di Ceres, località dove è posta la linea d’arrivo.

Dopo la frazione di ieri, Annemiek Van Vleuten (Movistar Team) ha 49″ di margine in classifica sull’azzurra Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) e 53″ su Veronica Ewers (EF Education-TIBCO-SVB): proprio queste tre atlete sono state autentiche protagoniste nella volata finale della quarta tappa che ha visto premiare la piemontese, la quale ha ottenuto il secondo successo nel Giro Donne della carriera. Il finale leggermente in salita potrebbe favorire la 40enne neerlandese, campionessa in carica del Giro Donne. Occhio anche alle azzurre Gaia Realini (Trek-Segafredo) e Marta Cavalli (FDJ-Suez).

La gara, il cui via è programmato per le ore 11.20, sarà visibile su RaiPlay e Discovery+, mentre OA Sport offrirà la diretta testuale dalle ore 13.00. Non perdetevi neanche un momento della tappa con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto: Lapresse