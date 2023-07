LIVE Italia-Georgia, Mondiali rugby U20 in DIRETTA: gli azzurri si giocano una storica qualificazione alle semifinali!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terza giornata del gruppo C dei Mondiali di rugby under 20 tra Italia e Georgia. Al Danie Craven Stadium di Stellenbosh (Sudafrica) gli azzurrini di Massimo Brunello sfidano i pari età georgiani nell’appuntamento per la storia.

L’Italia deve vincere con bonus per sognare in grande, una vittoria senza bonus renderebbe complicati i piani di qualificazione, ma regalerebbe in ogni caso il miglior risultato di sempre nella manifestazione intercontinentale. Azzurri che hanno saputo reagire dopo un esordio sfortunato, e spinti dalla saggezza di coach Brunello hanno firmato l’impresa contro i padroni di casa.

La Georgia, dopo il netto successo per 20-0 sull’Argentina, coltiva una piccola speranza di passaggio del turno. I giovani Lelos dovrebbero vincere ottenendo il bonus offensivo, confidando nella vittoria degli argentini sul Sudafrica. La sfida inizierà alle 11.00, sarà possibile seguirla in diretta streaming su World Rugby. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto del match. Buon divertimento e forza azzurri!

FORMAZIONI

ITALIA: 15 Alessandro Gesi, 14 Francesco Bini, 13 Dewi Passarella, 12 Nicola Bozzo, 11 Lorenzo Elettri, 10 Simone Brisighella, 9 Lorenzo Casilio, 8 Jacopo Botturi, 7 David Odiase (C), 6 Fabio Ruaro, 5 Pietro Turrisi, 4 Alex Mattioli, 3 Marcos Francesco Gallorini, 2 Nicholas Gasperini, 1 Riccardo Bartolini. A disposizione: 16 Giovanni Quattrini, 17 Samuele Taddei, 18 Federico Domenico Pisani, 19 Enrico Pontarini, 20 Carlos Berlese, 21 Sebastiano Battara, 22 Matthias Leon Douglas, 23 Giovanni Sante.

Georgia: 15 Luka Tsirekidze, 14 Shako Aptsiauri, 13 Tornike Kakhoidze, 12 Giorgi Shvelidze, 11 Luka Khorbaladze, 10 Petre Khutsishvili, 9 Davit Khuroshvili, 8 Nika Lomidze, 7 Lasha Tsikhistavi (C), 6 Rati Zazadze, 5 Giorgi Nikoladze, 4 Guram Ganiashvili, 3 Irakli Aptsiauri, 2 Basa Khonelidze, 1 Giorgi Mamaiashvili. A disposizione: 16 Tamaz Tchamiashvili, 17 Lasha Pkhakadze, 18 Badri Tsikhistavi, 19 Giorgi Gergedava, 20 Tornike Ganiashvili, 21 Sandro Jigauri, 22 Nicolas Ragoevi, 23 Vazha Mikadze

Foto: LaPresse