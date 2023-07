LIVE Arnaldi-Carballes Baena, Wimbledon 2023 in DIRETTA: prima match equilibrato per l’italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Matteo Arnaldi-Roberto Carballes Baena, valevole per il primo turno del Roland Garros 2023. Il ligure sogna la prima vittoria nel tabellone principale dei Championships.

Dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, Arnaldi ha raggiunto il main draw nello Slam londinese ed il sorteggio gli ha regalato un primo turno abbordabile. Carballes Baena non è certamente un erbivoro e non è mai riuscito ad andare al secondo turno nelle quattro partecipazioni a Wimbledon.

Sicuramente per Arnaldi è un ulteriore test in una stagione che lo ha visto consacrarci ad alto livello. Il nativo di Sanremo ha raggiunto il tabellone principale al Roland Garros (vincendo anche all’esordio con Daniel Elahi Galan) ed ha fatto la stessa cosa anche a Wimbledon, con l’obiettivo di vincere all’esordio.

La partita è in programma come secondo match dalle ore 12.00. In precedenza Errani-Brengle.

