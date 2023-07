America’s Cup 2024 in diretta sui canali Mediaset! Dove vedere Luna Rossa gratis e in chiaro: palinsesto e programma

La America’s Cup 2024 sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1 e Canale 20. Mediaset ha annunciato questa mattina di aver acquistato i diritti televisi free-to-air per l’Italia e dunque manderà in onda tutte le regate della competizione sportiva più antica al mondo, che andrà in scena nelle acque di Barcellona dal 22 agosto 2024 a fine ottobre 2024. Il Biscione avrà modo di diffondere anche le immagini riguardanti gli eventi preliminari previsti nei prossimi mesi, ovvero le tappe delle World Series previste a Vilanova i La Geltrù (Spagna, 14-17 settembre) e a Jeddah (Arabia Saudita, 29 novembre-2 dicembre).

La America’s Cup torna così sui canali Mediaset dopo che l’edizione del 2021 era passata sulle reti Rai. Luna Rossa vuole essere grande protagonista in terra spagnola e cercherà di strappare la Vecchia Brocca a Team New Zealand, contro cui ha perso l’ultima finale disputata nella baia di Auckland. Il sodalizio italiano dovrà però prima passare dal torneo degli sfidanti contro i britannici di Ineos Britannia, gli svizzeri di Alinghi, gli statunitensi di American Magic e i francesi di K-Challenge Racing.

Foto: Ivo Rovira/America’s Cup