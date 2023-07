LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: nuova occasione per i velocisti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Tour de France 2023! Dopo la vittoria di ieri del belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) nella prima volata di gruppo, quest’oggi dovrebbe esserci ancora spazio per le ruote veloci. Ricordiamo che la maglia gialla sarà anche per questa quarta frazione sulle spalle del britannico Adam Yates (UAE Team Emirates), che è attualmente leader della classifica generale con 6” di vantaggio sullo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e sul suo gemello Simon Yates (Team Jayco AlUla).

Nella giornata odierna si andrà da Dax a Nogaro, per un totale di 181,8 chilometri. Il percorso sarà tutto semplice, ad eccezione di un tratto a poco meno di 30 km dal traguardo in cui si scalerà la Cote de Demu (GPM di quarta categoria di 2 chilometri al 3,5% di pendenza media). Da segnalare che il traguardo volante di giornata sarà posto a Notre-Dame des Cyclistes al km 88.2.

Il favorito di oggi è senza dubbio Jasper Philipsen. Dopo il grandissimo successo di ieri, il belga dell’Alpecin-Deceuninck andrà a caccia del bis che gli permetterebbe di prendersi la maglia verde (attualmente Philipsen è secondo con 80 punti, gli stessi del leader Victor Lafay). Vincere ancora non sarà però affatto semplice, perché la concorrenza sarà agguerrita.

A preoccupare maggiormente Philipsen ci sono l’olandese Fabio Jakobsen (Soudal – Quick Step), il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious), il belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) e l’australiano Caleb Ewan (Lotto Dstny), ma attenzione anche all’olandese Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), al britannico Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team), al belga Jordi Meeus (BORA – hansgrohe), al rappresentante dell’Eritrea Biniam Girmay (Intermarché – Circus – Wanty) e al danese Mads Pedersen (Lidl – Trek), tutti corridori in grado di fare la differenza in volata. In casa Italia ci proverà invece Luca Mozzato (Team Arkéa Samsic), che è reduce dal 12° posto di ieri.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE TESTALE della quarta tappa del Tour de France 2023. L’appuntamento con l’inizio dei nostri aggiornamenti in tempo reale è fissato per le ore 12:55: vietato mancare!

Foto: Photo LiveMedia/Matthieu Mirville/DPPI