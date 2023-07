LIVE Berrettini-Sonego, Wimbledon 2023 in DIRETTA: dalle 12.00 il derby italiano. Il romano sogna la rinascita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.50 -10 all’inizio, le previsioni sono pessime, vedremo se si riuscirà a giocare.

11.45 Il favorito, in virtù dell’ultimo precedente vinto per 6-1 6-2 a Stoccarda, è sicuramente Lorenzo Sonego. La partita però è apertissima, speriamo di vedere sprazzi di vero Berrettini!

11.35 Ci siamo dunque, pioggia permettendo tra 25 minuti Berrettini e Sonego faranno il loro ingresso in campo!

11.15 Meno di un ora all’inizio della seconda giornata di Wimbledon 2023!

Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati con la seconda giornata dei Champioships 2023! Quest’oggi gli occhi di tutti gli appassionati italiani e non solo saranno sul derby azzurro tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Qui seguiremo il match con la Diretta Live per non perdersi neanche un singolo punto.

La prima giornata, andata parzialmente in archivio causa pioggia, ha regalato una doppia soddisfazione ai colori italiani nel torneo maschile. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti hanno infatti avuto la meglio rispettivamente di J-M Cerundolo e J-P Varillas in 3 parziali. Quest’oggi il derby azzurro tra il romano e il torinese ci consegnerà un’altro italiano al secondo turno, parte alta di tabellone che con buone probabilità andrà a “cozzare” con l’australiano Alex De Minaur, opposto al qualificato belga Kimmer Coppejans. Non fortunati dunque i due azzurri, in primis ad affrontarsi al primo turno e poi a essere capitati nel terzo turno presidiato da De Minaur e Zverev.

Detto questo i due arrivano a questo appuntamento in momenti diversi della stagione e della carriera. Matteo non sappiamo in che condizione sia, sicuramente la strada sarà lunga per ritrovarlo ai suoi livelli, che sono quelli dai quarti Slam in poi e vedremo se quest’oggi dimostrerà di aver compiuto passi in avanti in tal senso. Lorenzo ha giocato una stagione sull’erba sin qui appena sufficiente, vincendo una partita a Stoccarda proprio contro un Berrettini oggettivamente impresentabile, una a Halle (Atp 500) contro Karatsev e perdendo da Sinner e infine la bruttissima partita a Eastbourne contro Zhang dopo aver sprecato una marea di occasioni tra le quali un vantaggio di 5-2 nel primo set.

La partita prenderà il via alle ore 12.00 e altresì sul campo 12, pioggia permettendo, anche se in tarda mattinata londinese il meteo sembra essere clemente. OA Sport vi augura buon divertimento con la Diretta Live dell’incontro!

Foto: LaPresse