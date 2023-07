LIVE Camila Giorgi-Gracheva, Wimbledon 2023 in DIRETTA: terzo match dalle 12.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno di Wimbledon 2023 tra Camila Giorgi e la francese Varbara Gracheva. Secondo confronto diretto tra le due tenniste, con la transalpina che si impose nei trentaduesimi del Roland Garros 2021. La vincente troverà al secondo turno una tra l’ungherese Udvardy e la bielorussa Sabalenka.

Giorgi, trentaduenne di Macerata, si presenta all’All England Club dopo aver raggiunto le semifinali di Eastburne. Sconfitta da Kasatkina nel penultimo atto del torneo di preparazione allo Slam londinese, l’azzurra ha perfezionato il feeling con una delle sue superfici preferite. La marchigiana dovrà subito innalzare il livello a causa dello sfortunato sorteggio che le ha regalato uno spicchio di tabellone tutt’altro che morbido.

Dal canto suo Gracheva, ventiduenne moscovita naturalizzata con nazionalità francese, arriva a Wimbledon dopo essere stata sconfitta da Lucia Bronzetti ai quarti di Bod Homburg. Finalista all’ATX Open 2023, in carriera vanta 0 titoli a livello ITF ed occupa attualmente la posizione numero 41 del ranking WTA.

La sfida tra Camila Giorgi e Varvara Gracheva sarà la terza sul campo 15 a partire dalle 12.00 dopo Fucsovics-Griekspoor e Stephens-Peterson. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su SkyGO. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: LivePhotoSport