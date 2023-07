LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: successo di rabbia per Pogacar, Vingegaard maglia gialla. Ciccone festeggia in maglia a pois

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.28 Si conclude qui la DIRETTA LIVE della tappa 20 del Tour de France 2023. Un Tour bellissimo, ricco di emozioni, che vivrà domani la sua giornata conclusiva nella suggestiva cornice di Parigi. Grazie per averci seguito, ricordate di continuare a seguire OA Sport per approfondimenti, dichiarazioni e tanto altro. Un saluto sportivo!

17.27 Ciccone è arrivato al traguardo in 39a posizione, festeggiando come se avesse vinto. Dopo essere stato costretto a saltare il Giro, questa è una splendida rivincita per l’abruzzese, che conferma di essere nella miglior stagione della sua carriera.

17.26 Prima di salutarci, ci prendiamo un minuto per celebrare ancora Jonas Vingegaard. Il danese potrà festeggiare domani con la sua Jumbo-Visma per le strade di Parigi come avvenuto lo scorso anno. La sua prestazione a cronometro rimarrà per sempre negli annali di questo sport, così come rimarranno i clamorosi distacchi affibbiati agli avversari.

17.24 Questa la top5 della classifica dei GPM. Domani in palio un solo punto che non cambierà gli equilibri:

1 CICCONE Giulio Lidl – Trek 105

2 GALL Felix AG2R Citroën Team 92

3 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 89

4 POWLESS Neilson EF Education-EasyPost 58

5 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 55

17.22 I cambiamenti in classifica sono stati dettati forse più dalle cadute che altro: Carlos Rodriguez ha perso una posizione da Simon Yates, Sepp Kuss è uscito dalla top 10 e David Gaudu si è salvato per un pelo nonostante la caduta.

17.21 Questa la classifica generale, ormai anche quella definitiva del Tour, con il tempo perso o guadagnato oggi:

1 – VINGEGAARD Jonas TJV 79:16:38 –

2 – POGAČAR Tadej UAD 7:29 ▲0:06

3 – YATES Adam UAD 10:56 ▼0:11

4 ▲1 YATES Simon JAY 12:23 ▼0:04

5 ▼1 RODRÍGUEZ Carlos IGD 12:57 ▼0:56

6 – BILBAO Pello TBV 13:27 ▼0:37

7 – HINDLEY Jai BOH 14:44 ▼0:54

8 – GALL Felix ACT 16:09 ▲0:02

9 ▲1 GAUDU David GFC 23:08 ▼5:11

10 ▲1 MARTIN Guillaume COF 26:30 ▼3:37

17.20 Tra i verdetti di giornata non possiamo dimenticare lo splendido trionfo di GIULIO CICCONE NELLA CLASSIFICA GPM! Sul podio di Parigi ci sarà anche lui con la sua splendida maglia a pois!

17.18 Terza vittoria di tappa per la UAE in questo Tour, la seconda per Pogacar. Per lo sloveno le tappa in carriera sulle strade della Grande Boucle diventano 11, mentre quelle in stagione sono già 16.

17.16 Ufficiale dunque anche il podio finale: insieme a Vimgegaard ci saranno due uomini della UAE, con Adam Yates che ha mantenuto la sua terza piazza alle spalle di Pogacar.

17.16 Questa la top10 odierna:

1 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 3:27:18

2 GALL Felix AG2R Citroën Team 0:00

3 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:00

4 YATES Simon Team Jayco AlUla 0:00

5 YATES Adam UAE Team Emirates 0:07

6 BARGUIL Warren Team Arkéa Samsic 0:33

7 PINOT Thibaut Groupama – FDJ 0:33

8 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 0:33

9 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Pro Cycling Team 0:50

10 MAJKA Rafał UAE Team Emirates 0:50

17.15 I due titani hanno voluto regalarci un altro duello sulle strade del Tour. Stavolta l’ha spuntata Pogacar, ma Vingegaard ha saputo gestire tutto al meglio. Il fenomenale danese fa suo il secondo Tour de France consecutivo dopo tre settimane da leggenda!

17.13 JONAS VINGEGAARD HA SUPERATO ANCHE L’ULTIMO OSTACOLO! IL TOUR DE FRANCE È SUO!

17.13 TADEJ POGACAAAAAAAAAAAAAAAAAR! VITTORIA DI ORGOGLIO, DI CLASSE, DI RABBIA!

17.13 INIZIA LA RAMPA FINALE!

17.12 FLAMME ROUGE! ULTIMO KM!

17.11 Ora si mette Adam Yates a tirare per il capitano Pogacar!

17.11 A 30” il terzetto con Bilbao, Pinot e Barguil che farà fatica a rientrare. 2 KM AL TRAGUARDO!

17.10 Di nuovo tutti insieme i cinque di testa! Splendido quanto inusuale finale alla ventesima tappa del Tour!

17.09 PARTE SIMON YATES! Costretto a chiudere Pogacar!

17.08 Ora la UAE ha due uomini nel quintetto di testa ed ha un’occasione ghiotta per centrare un’altra vittoria di tappa. 3 KM AL TRAGUARDO!

17.07 Simon ed Adam Yates hanno raggiunto il terzetto di testa! Sembra di rivedere la prima tappa di questo Tour, con Gall nei panni di Lafay!

17.06 Ormai gli Yates sono vicini! 5 KM AL TRAGUARDO!

17.05 C’è da dire che anche Pogacar non ha mai tirato un metro e Gall è stato costretto a tirare sempre da solo. Stranissimo finale di tappa!

17.04 BATTIBECCO TRA GALL E VINGEGAARD! L’austriaco è evidentemente infastidito dall’atteggiamento della Maglia Gialla che non ha tirato un metro. Il danese sembra avergli detto che a lui la tappa non interessa.

17.03 In testa sempre Felix Gall, Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar! Simon ed Adam Yates sono a 14”. A 40” Bilbao con Pinot, ad oltre un minuto Rodriguez e Hindley.

17.02 7 KM AL TRAGUARDO! La strada sarà tutta un saliscendi fino al traguardo!

17.02 Un fotografo taglia la strada al gruppo di testa! Rischio sfiorato per Pogacar e Vingegaard!

17.01 Felix Gall passa per primo al GPM con Vingegaard e Pogacar che passano poco dietro, ancora in estremo controllo. I fratelli Yates si sono avvicinati e hanno 15” di ritardo.

17.00 Dato l’enorme distacco in classifica ci saremmo aspettati uno scatto di Vingegaard in salita per provare a vincere la tappa. Così facendo invece potrebbe consegnare il successo di tappa allo sloveno, che in volata gli è superiore. Dall’atteggiamento sembra quasi che il danese abbia ancora paura di Pogacar.

16.59 Continua a lavorare Gall. Mai un cambio da parte di Vingegaard e Pogacar. Il danese continua a controllare lo sloveno.

16.58 Anche Bilbao allunga rispetto ad un Rodriguez in evidente difficoltà. Seppure dovesse perdere posizioni, il Tour dello spagnolo rimane eccezionale.

16.57 Solo 1 km allo scollinamento e poi saranno 8 km di saliscendi fino alla rampetta finale.

16.56 Continua la clamorosa progressione di Felix Gall! Sempre alla sua ruota Vingegaard e Pogacar! Questi corridori ci stanno regalando un più che degno finale di Tour!

16.55 Adam Yates si riporta sul fratello Simon che nel frattempo si era portato su Pinot e Barguil. Il loro vantaggio è ora di 20” sugli inseguitori. Ricordiamo che ci sono 19” in classifica tra la quinta piazza di Simon Yates e la quarta di un insanguinato Carlos Rodriguez.

16.54 10 KM AL TRAGUARDO! SPETTACOLO FINO ALLA FINE AL TOUR!

16.53 Simon Yates allunga! Il britannico lascia lì Adam Yates, Carlos Rodriguez, Pello Bilbao, Jai Hindley ed uno splendido Tobias Johannessen.

16.52 Niente da fare per Barguil e Pidcock! Se ne vanno in tre! Eccezionale Gall che continua a fare l’andatura davanti a Vingegaard e Pogacar. Altri 3 km di salita, 11 totali al traguardo.

16.51 In difficoltà Pinot! Si spegne qui probabilmente il sogno del francese. Anche Barguil sembra vicino a mollare.

16.50 GALL RIPORTA VINGEGAARD E POGACAR SULLA TESTA! Sono in sei ora in testa: Thibaut Pinot, Tom Pidcock, Warren Barguil, Felix Gall, Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar.

16.49 Simon Yates prova a muoversi dal gruppo degli “altri” uomini di classifica. Si incolla alla sua ruota il fratello Adam. Bilbao e Rodriguez poco più dietro.

16.48 PINOT RIPRESO DA PIDCOCK E BARGUIL! Gall, Vingegaard e Pogacar non sono lontani.

16.47 Splendida azione dell’austriaco che ora si mette avanti con Vingegaard e Pogacar a ruota. Vedremo ora cosa succederà nel gruppo alle loro spalle.

16.46 Si ferma Pogacar con Vingegaard che non ha concesso un metro. Arriva Felix Gall e prova a scattare!

16.45 Ecco l’immagine che abbiamo visto spesso e un po’ ci mancava! Pogacar e Vingegaard fanno il vuoto alle loro spalle!

16.45 PARTE TADEJ POGACAAAAAR! L’orgoglio dello sloveno!

16.44 Il gruppo inizia la salita e torna la UAE in testa. L’ultimo uomo a disposizione di Yates e Pogacar è Rafal Majka.

16.43 Molla Harper. All’inseguimento di un Pinot un po’ affaticato rimangono Pidcock e Barguil.

16.42 CI SIAMO! Quando mancano 15 km al traguardo inizia il Col du Platzerwasel! Ripartono subito i cori per Thibaut Pinot!

16.41 La discesa è sostanzialmente terminata. La strada torna subito a salire con l’ultima vera salita di questo Tour de France! A chiudere i giochi sarà il Col du Platzerwasel, con i suoi 7.1 km all’8.4%.

16.39 Gaudu è invece segnalato a +2’45” e dunque a circa 1’25” dal gruppo Maglia Gialla. Il francese sembra un po’ acciaccato ma senza conseguenze gravi.

16.38 Rimane sempre intorno ai 30” il vantaggio di Pinot su Pidcock, Harper e Barguil. Il gruppo è invece ancora ad 1’20”.

16.37 Gaudu fortunatamente in classifica ha un margine di 5′ su Guillaume Martin e non rischia dunque tantissimo. Inoltre per ora ha guadagnato virtualmente una posizione in seguito alla brutta caduta di Sepp Kuss ad inizio tappa. Lo statunitense è molto in ritardo sulla strada.

16.36 Caduta per David Gaudu in discesa!

16.35 Pidcock si era effettivamente lanciato ma poi ha un po’ alzato il piede dall’acceleratore, lasciando l’iniziativa a Barguil.

16.33 Il percorso prevede ora 10 km di discesa piuttosto tecnica. Da dietro Pidcock potrebbe provare un’azione delle sue.

16.33 Il gruppo passa invece a 1’20”, sempre guidato da Kelderman.

16.32 Thomas Pidcock (Ineos-Grenadiers), Warren Barguil (Arkea-Samsic) e Chris Harper (Team Jayco Alula) passano al GPM con 30” di ritardo.

16.31 Scollina da solo Thibaut Pinot! Vada come vada, le emozioni vissute su questa scalata rimarranno per sempre. Se questo fosse l’ultimo capitolo della storia di Pinot sui grandi palcoscenici del ciclismo non possiamo che dire: MERCI THIBAUT!

16.29 Ultimo chilometro del Petit Ballon!

16.28 Finito il lavoro di Grossschartner in gruppo. Prende il pallino ora la Jumbo con Wilco Kelderman.

16.27 Rimangono a 20” i primi tre inseguitori. Il gruppo è ora a 1’30”.

16.26 PINOT TRA LA SUA GENTE! Passa nella sua curva, piena di suoi sostenitori! La colonna sonora di questa scalata è: ALLEZ THIBAUT! Momento da brividi per il francese e per tutti gli appassionati.

16.25 Giulio Ciccone ripreso dal gruppo. Solo applausi per l’abruzzese che ha superato a pieni voti anche questo esame! La Maglia a Pois è sua!

16.23 3 km allo scollinamento. Sempre più gente sulla strada, un vero e proprio spettacolo nello spettacolo!

16.22 Thibaut Pinot in testa sul Petit Ballon. I primi inseguitori ora sono Chris Harper, Tom Pidcock e Warreb Barguil, con un distacco di circa 15”. Ciccone a perso terreno ed è ora a 40”. Il gruppo Maglia Gialla, tirato da Grosschartner per la UAE, è a 1’10”.

16.20 30 KM AL TRAGUARDO!

16.19 Pidcock si libera della compagnia degli altri inseguitori e prova ad andare a chiudere da solo.

16.18 C’è un tratto specifico di salita in cui si sono assiepati tutti i sostenitori di Thibaut Pinot. Sono veramente a migliaia e portano magliette, bandiere, cappelli e striscioni in onore del corridore francese. Se vincere per lui sembra effettivamente piuttosto difficile, passare da solo in quel tratto sarebbe impagabile.

16.17 Anche Madouas è costretto a cedere. Pinot non ha preso comunque un vantaggio particolarmente ampio sui suoi inseguitori.

16.16 ATTACCA ANCORA PINOT! L’unico a tenere le ruote è il compagno Madouas!

16.15 Continuano a spingere i sei di testa: Giulio Ciccone, (Lidl-Trek), Thomas Pidcock (Ineos-Grenadiers), Warren Barguil (Arkea-Samsic), Thibaut Pinot, Valentin Madouas (Groupama-FDJ) e Chris Harper (Team Jayco Alula).

16.14 Tadej Pogacar ringrazia Marc Soler che ha finito il suo lavoro. Lo sloveno oggi sembra star bene e non ha certo dimenticato quanto Soler ha fatto per lui nei giorni più difficili di questo Tour de France.

16.13 Chris Harper si riporta sul quintetto di testa, dove Madouas si sta ancora sacrificando per il suo compagno Pinot. Salita durissima sin dai primi chilometri.

16.11 Dietro però accelera anche la UAE con Grossschartner che si mette in testa. Il distacco rimane stabile per ora intorno a 1’20”.

16.10 Rimangono con lui Barguil, Pidcock, Madouas ed un ancora pimpante Ciccone!

16.09 Ecco che parte Thibaut Pinot! Raccontiamo questa azione con gli occhi lucidi, il francese mancherà a tutti gli appassionati e vederlo scattare tra la sua gente è molto emozionante.

16.07 Madouas si mette subito a tirare all’inizio della salita mettendo in difficoltà alcuni compagni di fuga. Si stacca Vermaerke per primo, poi anche Uran.

16.06 Migliaia e migliaia di persone si sono assiepate su questa salita. In particolare sono tantissimi i tifosi venuti a salutare il passaggio di Thibaut Pinot. Il corridore francese è all’ultima tappa di montagna della sua carriera al Tour de France.

16.04 Inizia il Petit Ballon! Il gruppo, ancora tirato dalla UAE Emirates, è distante solo 1’20”.

16.03 Ricordiamo la composizione del gruppetto in fuga: Giulio Ciccone, Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Thomas Pidcock (Ineos-Grenadiers), Warren Barguil (Arkea-Samsic), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Chris Harper (Team Jayco Alula) e Maxim Van Gils (Lotto-Dstny), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Kevin Vermaerke (dsm-firmenich) e Rigoberto Uran (EF Education-Easypost)

16.01 Manca orma poco all’attacco del Petit Ballon, salita di 9.3 km all”8.1% che darà il via ad un finale scoppiettante.

16.00 40 km al traguardo dell’ultima tappa di salita del Tour!

15.59 Il video del momento in cui Ciccone diventa il re della montagna di questo Tour de France:

15.57 Da ricordare che tra Chiappucci e Ciccone ci fu il successo di Franco Pellizotti nel 2009. Ma il suo successo venne cancellato dal TAS di Losanna, quando venne riconosciuto come doping un’anomalia nei valori del sangue alla vigilia di quella Grande Boucle, cancellando dunque il suo risultato che non venne assegnato.

15.54 La classifica GPM dopo il passaggio all’ultimo GPM:

1 – CICCONE Giulio 105 17

2 – GALL Felix 82 –

3 – VINGEGAARD Jonas 81 –

4 – POWLESS Neilson 58 –

5 – POGAČAR Tadej 49 –

15.52 Lungo tratto di discesa ora che porterà fino al Petit Ballon, prima categoria di 9,3 km all’8,1% di pendenza media.

15.49 Ed eccola la foto con cui il Tour de France celebra il successo di Giulio Ciccone. Ora gli tocca soltanto arrivare fino a Parigi:

⛰ Col de la Schlucht (cat. 3️⃣) ⛰ 1️⃣ @giuliocicco1, 2pts

15.46 Ha esultato come se avesse vinto la tappa l’abruzzese della Lidl-Trek, raggiungendo l’obiettivo che si era prefissato sin dall’inizio della Grande Boucle. Dopo 31 anni, Ciccone riporta la maglia a pois in Italia: l’ultimo fu Claudio Chiappucci nel 1992!

15.44 ECCOLO QUI! SI ALZA DALLA BICI GIULIO CICCONE, ESULTANDO! GIULIO CICCONE VINCE LA CLASSIFICA SCALATORI AL TOUR DE FRANCE 2023!

15.43 Ciccone è già sui pedali, si prepara per l’ultimo sprint che gli consegnerebbe la maglia a pois…

15.42 Ultimo chilometro di questo Col de la Schlucht.

15.40 Si stacca invece Krists Neilands (Israel-Premier Tech), che fa alla telecamera il segno della croce, come a dire ‘non ce la faccio più’. Siamo a fine Tour, le energie sono al lumicino.

15.39 Problema meccanico per Neson Oliveira (Movistar).

15.38 Si rimette Skjelmose a fare l’andatura in vetta, lavorando per Ciccone. Doveva essere il suo Tour de France, ma quest’anno è stato respinto: si rifarà.

15.36 Siamo sul Col de la Schlucht! Quattro chilometri e Giulio potrà fregiarsi della maglia a pois a Parigi con un passaggio almeno al secondo posto!

15.35 La UAE Team Emirates tiene i 10 fuggitivi sempre a un minuto, Pogacar vuole almeno una vittoria per ritrovare definitivamente il sorriso.

15.33 60 chilometri al traguardo, il Col de la Schlucht è vicinissimo! Siamp in un tratto in contropendenza.

15.32 Tornando al discorso della maglia a pois, a Ciccone potrebbe bastare anche il secondo posto sul prossimo GPM per riportare questo speciale simbolo in Italia. Salirebbe a 104 punti con 22 punti di margine su Gall e 23 su Vingegaard, e i punti a disposizione al Tour sarebbero 21.

15.30 Si riuniscono in testa ora Madouas, Vermaeke e Uran. Sono dunque in dieci in avanti.

15.27 Sono dunque in sette in vetta, con Giulio Ciccone, Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Thomas Pidcock (Ineos-Grenadiers), Warren Barguil (Arkea-Samsic), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Chris Harper (Israel-Premier Tech) e Maxim Van Gils (Lotto-Dstny). Per loro una decina di secondi su Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Kevin Vermaeke (dsm-firmenich) e Rigoberto Uran (EF Education-Easypost), gruppo a un minuto.

15.24 A chiudere i conti per la maglia a pois può essere il Col de la Schlucht, terza categoria da 4,3 km al 5,4%.

15.21 Altri cinque punti per Giulio Ciccone! Sale a quota 103 punti, Gall è a 82 punti mentre Vingegaard è a 81: la maglia a pois è quasi sua, con 23 punti complessivi ancora a disposizione!

15.18 Dietro Thibaut Pinot si riporta sul gruppetto in testa! Il francese vuole la vittoria nella sua penultima tappa al Tour in carriera.

15.17 Si sfalda il gruppetto degli inseguitori, in avanti intanto si sta muovendo bene Ciccone, poco più di 500 metri allo scollinamento.

15.15 C’è la UAE Team Emirates a fare l’andatura, Pogacar vuole provarci. Intanto perde contatto Kuss, ridotto davvero male.

15.12 Poco più di 70 chilometri dal traguardo, inizia il Col de Grosse Pierre (3,2 km al 7,9%).

15.10 Alle spalle dei primi c’è un gruppetto con Thibaut Pinot, Valentin Madouas, Stefan Kung (Groupama-FDJ), Rigoberto Uran (EF Education-Easypost) Chris Harper (Jayco-AlUla), Kevin Vermaeke (dsm-firmenich) e Ion Izagirre (Cofidis).

15.07 Dietro intanto provano ad evadere Valentin Madouas (Groupama-FDJ) e Kevin Vermaeke (Team dsm-firmenich).

15.06 Altri cinque punti per Ciccone, che scollina sul Col de la Croix des Moinats! L’azzurro sale a 98 punti, 16 in più di Gall e 17 su Vingegaard. Con un passaggio in testa nei prossimi due GPM metterebbe la maglia al sicuro.

15.05 Il gruppo è a 35”, una situazione favorevole per Giulio, poiché Gall non si è speso sul primo GPM. Siamo sull’ultimo chilometro di salita…

15.04 Ciccone è in avanti con Thomas Pidcock (Ineos-Grenadiers), Warren Barguil (Arkea-Samsic), Mattias Skjelmonse (Lidl-Trek), Krists Neilands (Israel-Premier Tech) e Maxim Van Gils (Lotto-Dstny).

15.01 In estrema difficoltà Kuss, che sembra staccarsi anche adesso e di uscire definitivamente dalla classifica.

14.59 80 chilometri all’arrivo.

14.58 Attacca frontalmente la Bora-hansgrohe con Hindley. Vediamo chi risponde in gruppo.

14.57 Inizia la seconda ascesa di giornata, 24” di vantaggio per i quindici davanti (c’è Ciccone) sul gruppo.

14.55 In gruppo risponde la Bora-hansgrohe. Obiettivo recuperare qualche posizione per Jai Hindley.

14.53 Pedersen scatenato: lavoro eccezionale per Ciccone.

14.52 A breve il secondo GPM di giornata: Col de la Croix des Moinats (5,2 km al 7%).

14.50 Un drappello di quindici uomini davanti: Ciccone è sempre pronto assieme ai compagni di squadra.

14.48 Vingegaard si è ritrovato nel gruppo davanti dove non c’è Pogacar.

14.47 90 chilometri al traguardo.

14.46 Riesce a rientrare un sofferente Rodriguez. Sangue anche per Kuss che va all’ammiraglia del medico.

14.44 A terra con Rodriguez anche Sepp Kuss.

14.43 L’ammiraglia Ineos Grenadiers trascina l’iberico. Potrebbero arrivare penalizzazioni.

14.42 Si sta spezzando il gruppo davanti, nel frattempo superato il traguardo volante.

14.40 Non è facile rientrare per l’iberico, aiutato dalla squadra. Il gruppo infatti va a tutta.

14.38 Ripartito Rodriguez che sta sanguinando da un sopracciglio.

14.36 Brutto colpo per la squadra britannica: l’iberico è quarto in classifica generale e si giocava il podio.

14.35 Brutta caduta in discesa per Carlos Rodriguez: tutta la Ineos Grenadiers lo attende.

14.33 Si muovono van der Poel ed Alaphilippe.

14.29 Ora la discesa, potrebbe partire qui la fuga.

14.27 93 punti in classifica per Ciccone, 82 Gall e 81 Vingegaard. Non è ancora finita, però l’azzurro mette una bella ipoteca.

14.26 Lavoro eccellente della Lidl-Trek: Ciccone scollina per primo e si prende i 5 punti, dietro Skjelmose e Pedersen.

14.24 Occhio alla volata: Ciccone, Gall e forse anche Vingegaard a sprintare.

14.23 110 chilometri all’arrivo, gruppo che sta per scollinare.

14.21 Torna sotto anche Alaphilippe. Ciccone vuole assolutamente questi 5 punti, mentre Gall non si muove.

14.19 Gran lavoro del campione danese per la Maglia a Pois.

14.17 Ripartono gli scatti: Teuns attacca e Skjelmose aiuta Ciccone.

14.13 Quasi raggiunto Campenaerts dal gruppo.

14.10 Davanti al plotone attivi già Vingegaard e Pogacar.

14.09 Si staccano già diversi corridori dal gruppo.

14.08 Arriva Matteo Trentin a fare il ritmo: vuole muoversi la UAE Emirates?

14.06 Arriva l’AG2R Citroen per Gall e si muove anche Ciccone.

14.04 Campenaerts va via da solo.

14.02 Iniziata la salita, 120 chilometri all’arrivo.

13.58 Per il momento prosegue l’azione della coppia Lotto Dstny: 40” di margine per Campenaerts e De Buyst.

13.55 A breve il primo GPM di giornata: seconda categoria, il Ballon d’Alsace (11,5 km al 5,2%).

13.52 In gruppo non ci sono attacchi: attesa per la prima salita di giornata.

13.51 A gestire la situazione in gruppo c’è la Lidl-Trek di Giulio Ciccone.

13.49 Con il belga c’è il compagno di squadra De Buyst.

13.48 All’attacco va la Lotto Dstny con il solito Victor Campenaerts.

13.46 PARTITA LA DICIANNOVESIMA TAPPA DEL TOUR!

13.44 La partenza sarà tiratissima anche oggi.

13.41 Iniziato il trasferimento, a breve la partenza ufficiale.

13.38 In casa Italia l’attesa è tutta per Giulio Ciccone: l’azzurro è in Maglia a Pois e vuole difenderla fino a Parigi. Occhio però alle insidie, a partire da Felix Gall.

13.33 Apertissima la lotta per il podio: Adam Yates vuole portare due UAE Emirates nella top-3, ma occhio a Carlos Rodriguez ed al gemello Simon Yates. Quasi sicuramente ci sarà battaglia.

13.30 Tadej Pogacar ha ovviamente rinunciato al sogno in Giallo. Lo sloveno vuole però riscattare la crisi avuta tra martedì e mercoledì ed andare all’attacco almeno per il successo di tappa.

13.27 Tantissimi gli spunti di interesse della giornata odierna. A partire da Jonas Vingegaard che dovrà gestire la situazione in Maglia Gialla con la sua Jumbo-Visma: un vantaggio esorbitante per il danese che domani a Parigi porterà a casa il suo secondo Tour de France.

13.23 Partenza ufficiale prevista alle 13.45, prima, come di consueto, appena termineranno le operazioni al foglio firma ci sarà il tratto di trasferimento.

13.20 Frazione che si preannuncia spettacolare visti i sei GPM sui Vosgi da percorrere in soli 133,5 chilometri. Prima salita di giornata il Ballon d’Alsace (11,5 km al 5,2%), poi un leggero tratto per rifiatare prima di affrontare ascese in successione fin sul traguardo. Col de la Croix des Moinats (5,2 km al 7%), Col de Grosse Pierre (3,2 km all’8%) e Col de la Schlucht (4,3 km al 5,4%) senza un attimo di pausa. Poi il durissimo Petit Ballon (9,3 km all’8,1%) e il Col du Platzerwasel (7,1 km all’8,4%), con lo scollinamento ad otto chilometri dal traguardo.

13.17 In scena l’ultima durissima frazione che anticipa la passerella di Parigi: la Belfort – Le Markstein Fellering.

13.15 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della ventesima e penultima tappa del Tour de France 2023.

Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della ventesima tappa del Tour de France 2023! La Grande Boucle volge ormai al termine ma, prima della consueta passerella parigina di domani, c’è oggi un’ultima spettacolare frazione con un percorso durissimo.

I verdetti sono stati quasi tutti scritti con Jonas Vingegaard ha messo in ghiaccio la vittoria nella classifica generale. Rimane però ancora un conto in sospeso, un’ultima battaglia che avrà nella frazione odierna il suo momento decisivo. Stiamo parlando della sfida per la Maglia a Pois che vedrà tra i grandi protagonisti Giulio Ciccone. L’azzurro dovrà difendersi dal possibile attacco di Felix Gall, distante solo 6 punti in classifica.

Le montagne ed i GPM non mancheranno di certo: in appena 133 km il percorso presenta ben 3470 metri di dislivello. Sei i GPM presenti su un percorso perfetto per azioni da lontano ed imboscate. Si parte con gli 11.5 km al 5.3% del Ballon d’Alsace, poi in rapidissima successione le tre salite del Col de la Croix des Moinats (5.2 km al 7%), del Col de Grosse Pierre (3.2 km al 7.9%) e del Col de la Schlucht (4.2 km al 5%). Lunghissima discesa e poi gran finale sulle ultime due salite della Grande Boucle: prima il durissimo Petit Ballon coi suoi 9.3 km all’8.1% di pendenza media, e poi il Col du Platzerwasel (7.1 km al 8.4%). GPM posto a 7 km dal traguardo, con la strada che presenterà però ancora un piccolo strappetto prima del piano finale.

Sarà interessante dunque vedere se qualcuno degli uomini di classifica, magari tra quelli in lotta per il podio come Carlos Rodriguez o Adam Yates, vorranno provare a tenere chiusa la corsa o se verrà lasciato spazio alla fuga. Partenza da Belfort prevista alle ore 13.45, Noi di OA Sport vi racconteremo la tappa con la nostra solita DIRETTA LIVE testuale. Aggiornamenti in tempo reale, minuto per minuto, per non perdere nulla dell’ultima tappa di montagna sulle strade del Tour!

