LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Giulio Ciccone si gioca la maglia a pois sui Vosgi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE

LA CLASSIFICA DEI GPM

Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della ventesima tappa del Tour de France 2023! La Grande Boucle volge ormai al termine ma, prima della consueta passerella parigina di domani, c’è oggi un’ultima spettacolare frazione con un percorso durissimo.

I verdetti sono stati quasi tutti scritti con Jonas Vingegaard ha messo in ghiaccio la vittoria nella classifica generale. Rimane però ancora un conto in sospeso, un’ultima battaglia che avrà nella frazione odierna il suo momento decisivo. Stiamo parlando della sfida per la Maglia a Pois che vedrà tra i grandi protagonisti Giulio Ciccone. L’azzurro dovrà difendersi dal possibile attacco di Felix Gall, distante solo 6 punti in classifica.

Le montagne ed i GPM non mancheranno di certo: in appena 133 km il percorso presenta ben 3470 metri di dislivello. Sei i GPM presenti su un percorso perfetto per azioni da lontano ed imboscate. Si parte con gli 11.5 km al 5.3% del Ballon d’Alsace, poi in rapidissima successione le tre salite del Col de la Croix des Moinats (5.2 km al 7%), del Col de Grosse Pierre (3.2 km al 7.9%) e del Col de la Schlucht (4.2 km al 5%). Lunghissima discesa e poi gran finale sulle ultime due salite della Grande Boucle: prima il durissimo Petit Ballon coi suoi 9.3 km all’8.1% di pendenza media, e poi il Col du Platzerwasel (7.1 km al 8.4%). GPM posto a 7 km dal traguardo, con la strada che presenterà però ancora un piccolo strappetto prima del piano finale.

Sarà interessante dunque vedere se qualcuno degli uomini di classifica, magari tra quelli in lotta per il podio come Carlos Rodriguez o Adam Yates, vorranno provare a tenere chiusa la corsa o se verrà lasciato spazio alla fuga. Partenza da Belfort prevista alle ore 13.45, Noi di OA Sport vi racconteremo la tappa con la nostra solita DIRETTA LIVE testuale. Aggiornamenti in tempo reale, minuto per minuto, per non perdere nulla dell’ultima tappa di montagna sulle strade del Tour!

Foto: LaPresse