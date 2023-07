Tour de France, Ciccone sulle orme di Coppi, Bartali e Nencini! Tutti gli italiani che hanno vinto la maglia a pois

Giulio Ciccone ha firmato una vera e propria magia sportiva conquistando la maglia a pois al Tour de France. Il ciclista italiano salirà sul podio a Parigi, salendo i magici gradini sui Campi Elisi, indossando il prestigioso simbolo del primato per il miglior scalatore della Grande Boucle, la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo. Si tratta di una casacca amatissima nell’universo ciclistico, veramente iconica in terra transalpina ed entrata nel mito dopo essere stata indossata dai più grandi interpreti del pedale.

Sfondo bianco e pallini rossi. Giulio Ciccone ha fatto festa quando è transitato per primo sul GPM del sul Col de la Schlucht ed è riuscito a raggiungere matematicamente l’obiettivo. L’alfiere della Trek-Lidl ha riportato la maglia a pois in Italia a distanza di 31 anni dall’ultima volta: a riuscire nell’impresa fu Claudio Chiappucci nel 1991 e nel 1992, quando il ribattezzato Diablo fu secondo e terzo in classifica generale. L’abruzzese si ritaglia uno spazio della storia del ciclismo tricolore, calcando le orme di monumenti del passato.

Tra gli italiani che hanno vinto la classifica di miglior scalatore al Tour de France figurano miti assoluti come Gino Bartali (nel 1938 e nel 1948, gli stessi anni in cui festeggiò in maglia gialla), Fausto Coppi (nel 1949 e nel 1952, quando il Campionissimo conquistò la classifica generale alla Grande Boucle facendo in entrambi i casi la doppietta con il Giro d’Italia), Gastone Nencini (nel 1957, anno del suo sigillo alla Corsa Rosa, poi trionfò in terra transalpina nel 1960) e Ottavio Bottecchia (nel 1924 e nel 1925, in entrambi i casi si impose anche in classifica generale).

Tra gli altri italiani ad avere vinto la graduatoria dei GPM figurano Michele Gordini (1927), Pierre Brambilla (1947), Imerio Massignan (1960 e 1961), Giancarlo Bellini (1976), Giovanni Battaglin (1979) e il già citato Claudio Chiappucci. Va ricordato che la maglia a pois venne introdotta soltanto nel 1975 e dunque Giulio Ciccone sarà il quarto italiano a indossarla al termine del Tour de France.

ITALIANI CHE HANNO VINTO LA CLASSIFICA DEI GPM AL TOUR DE FRANCE

1924: Ottavio Bottecchia

1925: Ottavio Bottecchia

1927: Michele Gordini

1938: Gino Bartali

1947: Pierre Brambilla

1948: Gino Bartali

1949: Fausto Coppi

1952: Fausto Coppi

1957: Gastone Nencini

1960: Imerio Massignan

1961: Imerio Massignan

1976: Giancarlo Bellini

1979: Giovanni Battaglin

1991: Claudio Chiappucci

1992: Claudio Chiappucci

2023: Giulio Ciccone

Foto: Lapresse