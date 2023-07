Giulio Ciccone per la leggenda: solo 2 corridori hanno vinto tutte e 3 le maglie di miglior scalatore. E alla Vuelta…

Miglior scalatore al Giro d’Italia nel 2019. Miglior scalatore al Tour de France nel 2023. Giulio Ciccone è riuscito nell’obiettivo di conquistare la maglia a pois alla Grande Boucle, interpretando al meglio la corsa a tappe più prestigiosa al mondo: un paio di fughe da lontano con l’intento di transitare davanti a tutti sui GPM, senza dover fronteggiare direttamente i grandi big in lotta per la maglia gialla, e scacco matto nei confronti di una concorrenza impegnativa (alle sue spalle si sono piazzati l’austriaco Felix Gall e il danese Jonas Vingegaard). Era l’obiettivo da raggiungere quando era iniziato l’evento in terra transalpina e l’abruzzese ha fatto centro.

Dopo la maglia azzurra nella Corsa Rosa di quattro anni fa, l’alfiere della Trek-Lidl è riuscito ad alzare l’asticella e sul podio di Parigi indosserà la casacca con sfondo bianco e pallini rossini, entrando nella storia del ciclismo tricolore accanto a nomi altisonanti come quelli di Fausto Coppi, Gino Bartali, Gastone Nencini, Ottavio Bottecchia, a 31 anni di distanza dall’ultimo sigillo di Claudio Chiappucci. A questo punto Giulio Ciccone ha messo nel mirino un grande obiettivo: vincere la classifica di miglior scalatore nei tre Grandi Giri, imponendosi nella graduatoria dei GPM in tutte le corse a tappe di tre settimane. Per riuscire nell’intento manca soltanto la Vuelta di Spagna.

La maglia a pois (in quel caso con i pallini blu) è ampiamente alla portata di Giulio Ciccone, che dovrà interpretare in futuro una corsa intelligente in terra iberica, dove i GPM pullulano e dove non mancano mai grandi scalatori. Si tratterebbe di una vera e propria impresa, perché soltanto 2 corridori hanno vinto tutte e le 3 maglie di miglior scalatore: lo spagnolo Federico Bahamontes (6 volte al Tour, 1 al Giro, 2 alla Vuelta: riuscì a completare il tris nel 1957) e il colombiano Luis Herrera (2 al Tour, 1 al Giro, 2 alla Vuelta: chiuse la corona nel 1989).

Foto: Lapresse